Neergeschoten man die werd achtergelaten in centrum Antwerpen zit nu zelf in cel voor betrokkenheid bij schietpartij

De 26-jarige Sherel R. werd op 25 december 2022 in kritieke toestand uit een auto gezet op de Melkmarkt. De man bleek meerdere schotwonden te hebben. Die schotwonden liep hij vermoedelijk op bij een schietpartij, diezelfde morgen in de buurt van de Noorderplaats.

Slachtoffer Sherel R. bleek meer te zijn dan een slachtoffer van geweld. De politie ontdekte dat de man zelf ook betrokken was bij de schietpartij. Zo zou hij een auto met Nederlandse nummerplaten, waarvan de inzittenden net als Sherel R. aanwezig waren op Latin Rituals-event in club Ikon, hebben beschoten. De inzittenden van de wagen zouden daarop teruggeschoten hebben. Sherel R. werd na zijn operatie door de onderzoeksrechter aangehouden het ziekenhuis. Hij verscheen gisteren de raadkamer, die zijn aanhouding verlengde. “Ik kan over de inhoud van het dossier niets kwijt”, aldus Issabel De Fré, de advocate van de twintiger uit Vlissingen.

De schietpartij in Antwerpen houdt mogelijk verband met een conflict dat al langer gaande is in het Latino-circuit van Zeeuws-Vlaanderen. De website Boevennieuws achterhaalde dat Sherel R. de broer is van de 23-jarige Roshentli “Pempi” R., een man die in 2021 werd doodgeschoten in het Nederlandse Barendrecht. De man werd in de ochtend van 17 september dood gevonden door een vrouw die het vuilnis aan de weg ging zetten. De Nederlandse politie heeft 15.000 euro uitgeloofd voor informatie die kan leiden tot het ophelderen van de moord.