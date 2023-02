Wij spraken Sari Kees na alle heisa: “Voor mij is het afgerond, ik wil mij op het voetbal concentreren”

Sinds ze op het gala van de Gouden Schoen door presentator Gilles De Bilde werd verward met haar zus, is er niemand die Sari Kees (21) niet kent. Al wil ze zelf toch liefst van al dat iedereen weet wie ze is omwille van haar voetballende kwaliteiten. De centrale verdediger is immers niet voor niets sterkhouder bij OH Leuven en vaste waarde bij de Red Flames. “Het gebrek aan erkenning is soms frustrerend.”

De titelstrijd met OHL

Herfstkampioen met 33 op 33 en na zeventien speeldagen amper zeven tegengoals. Competitieleider OH Leuven kent een sterk seizoen en telt op drie speeldagen van het einde van de reguliere competitie zo één punt voorsprong op eerste achtervolger Anderlecht. In de play-offs belooft het net als vorig jaar nog een pittige strijd te worden. Toen ging paars-wit alsnog met de titel aan de haal, maar Sari Kees – sterkhouder achterin bij Leuven – ziet het dit keer wel goedkomen. “Toen was het allemaal nieuw voor onze jonge groep en was er veel druk. We waanden ons toen ook iets te snel zegezeker. Dat mag niet opnieuw gebeuren. De match tegen de vijfde is even belangrijk als die tegen de tweede. Een eerste titel in de geschiedenis van OHL zou wel zot zijn. Zelfs de mannen van OHL deden het nooit op het hoogste niveau. Weet je dat we drie jaar geleden nog allerlaatste eindigden met slechts één punt. Iedereen lachte ons toen uit, maar nu zijn we het levende bewijs dat investeren in de vrouwen loont.”

21 en al kapitein

Piepjong is Kees. Volgende week viert ze pas haar 22ste verjaardag, toch is ze sinds deze zomer kapitein van OH Leuven. “Ik kom met iedereen goed overeen, dat helpt. En ik durf mijn mening te zeggen en zal dat ook altijd rechtuit doen en niet achter de rug. Daar kan ik niet tegen. Ook Ella Van Kerkhoven en Nicky Evrard doen dat geregeld. Dat is iets wat OH Leuven nodig had. Ik zeg niet dat iedereen het altijd perfect accepteert, maar we zijn nu alleszins een hechter team dan vorig seizoen. Zelf heb ik wel nog één groot werkpunt: soms ben ik te empathisch en trek ik mij dingen te hard aan. Als er iets fout loopt, denk ik meteen dat ik het moet oplossen.”

EK met Red Flames

Sinds anderhalf jaar gaat het hard voor de Limburgse. Niet alleen bij OH Leuven, ook bij de nationale ploeg. In september 2021 wordt ze voor het eerst opgeroepen voor de Red Flames. Totaal onverwacht, zegt ze. “Ik lag op het strand van Blankenberge toen ik op Instagram de selectie zag passeren. Plots kreeg ik verschillende berichten met proficiat, pas daarna zag ik dat mijn naam ertussen stond.”

Eerst moest ze nog vrede nemen met een plek in de tribunes, maar rond deze tijd vorig jaar kreeg ze voor het eerst echt haar kans in de Pinatar Cup. “Maar ik had nooit verwacht om nu al een vaste waarde te zijn”, klinkt het bescheiden. Door een blessure van vaste centrale verdediger Amber Tysiak start Kees op het EK zelfs keer op keer in de basis. Een kans die ze met beide handen grijpt. “Al kwam er wel extra druk bij kijken, want Amber is niet de minste om te vervangen. Gelukkig ben ik van nature rustig en heb ik wel wat zelfvertrouwen.”

© Guy Puttemans

Na de beslissende groepswedstrijd tegen Italië wordt Kees door de organisatie zelfs uitgeroepen tot speelster van de wedstrijd. “Dat we doorstootten naar de kwartfinale van het EK is het mooiste moment in mijn carrière tot nu toe. Sinds het EK voel ik ook dat mijn status binnen de nationale ploeg veranderd is en durf ik in een groepsgesprek al eens sneller mijn mening te zeggen. Maar toch duurde het eigenlijk nog tot aan mijn nominatie voor de Gouden Schoen voor ik besefte hoe goed mijn EK was.”

Gouden Schoen

Die Gouden Schoen draaide ondanks een derde plaats echter op een sof uit voor Kees wanneer Gilles De Bilde niet haar, maar haar zus interviewt. “Ik voelde heel veel schaamte op dat moment. Als ik wist wat er ging gebeuren, had ik daar nooit willen zitten”, is Kees eerlijk. “Ik zag dat de camera mij filmde, dus probeerde ik zo normaal mogelijk de vraag te beantwoorden. Het voelde ook als een gebrek aan erkenning, nochtans heb ik veel opofferingen moeten doen om te staan waar ik nu sta. Mannelijke voetballers kunnen ’s ochtends trainen, in de namiddag iets gaan eten en ’s avonds in hun zetel liggen. Ik moet trainen en mij daarna haasten om op tijd in Hasselt te geraken om te studeren. (Kees heeft haar bachelor kinesitherapie zo goed als op zak en neemt elk jaar 60 studiepunten op, red.) Dat is frustrerend. Er wordt dan vaak gezegd dat vrouwenvoetbal op niks trekt, maar kijk eens naar onze opofferingen. Ik begrijp wel dat mannen meer fans, meer kijkers en meer geld hebben, maar wij hoeven toch niet gestraft te worden omdat sommigen geen vrouwenvoetbal willen kijken?”

© Vel

Het debacle liet sporen na en even waren er zelfs twijfels of Kees twee dagen later wel in actie zou komen in de competitiewedstrijd van OH Leuven. “Ik was ook wat ziek”, nuanceert ze. “In de groep ging griep rond en ik had weinig geslapen. Als je dan ’s ochtends ook nog eens 100 telefoons van journalisten krijgt, heb je er gewoon even niet veel zin in.”

Kees heeft het intussen wel een plaats gegeven en plaatste op Instagram een foto van de Gouden Schoen met als bijschrift: Fijn om hier met mijn zus te zijn (zoals iedereen weet). “Ik wil mij op het voetbal concentreren. Voor mij is het afgerond en ik wilde het een beetje ludiek houden”, lacht ze. “We hebben trouwens ook veel ondersteuning gekregen van het programma zelf. Ze wisten ook wel dat het fout was en niet door de beugel kon. Het is ook niet omdat één iemand in de fout gaat, een hele redactie of zender in de fout gaat.”

Buitenlandse interesse

Door het voorval kent iedereen in België Kees nu dus wel, al hoefde in het buitenland niemand haar nog te leren kennen na haar sterke EK. Sindsdien is er bijvoorbeeld interesse vanuit Engeland in de centrale verdediger met goede crosspasses, durf en een goede rechter- én linkervoet. Bij OHL ligt ze nog twee jaar onder contract, toch sluit ze een vertrek komende zomer niet uit. “Waar en hoe moet ik nog bekijken, want met mijn studies is het niet simpel. Ik wil mezelf daar volledig kunnen tonen en dat is moeilijk als ik door mijn stage een hele dag moet rechtstaan en daarna nog moet trainen. En eerst wil ik echt wel kampioen worden met deze ploeg.”