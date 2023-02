Ook Kevin De Bruyne draagt z’n steentje bij aan hulp na aardbevingen: “Bedankt om hem te bellen”

De Rode Duivel kreeg namelijk een telefoontje van Ilkay Gündogan, zijn Turks Duitse ploegmakker bij Manchester City. Die had contact met Merih Demiral, de Turkse verdediger van Atalanta die druk in de weer is om geld in te zamelen voor zijn getroffen landgenoten.

De Bruyne reageerde door een aantal van z’n shirts te tekenen, die onder de hamer kunnen voor een veiling ten voordele van de hulporganisaties.

De aardbevingen die zich maandag in het zuidoosten van Turkije en het noorden van Syrië voordeden, hebben aan meer dan 20.000 mensen het leven gekost.