Wat ligt nu op tafel en heeft het kans op slagen? Dit moet u weten over de Super League 2.0

Zestig tot tachtig teams, verschillende divisies en minstens 14 Europese matchen per club. Donderdag ging dat concept als een lopend vuurtje de wereld rond. Twee jaar nadat de Super League, de competitie van en voor de Europese elite, door iedereen met de grond gelijk gemaakt werd, staat ze ineens weer volop in de aandacht. Van een Belgische minister van staat tot drie superclubs die niet van wijken willen weten, wij praten u in vier vragen bij over de Super League 2.0.