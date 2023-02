Chatrobot ChatGPT slaagt bijna voor Amerikaans examen geneeskunde

ChatGPT, de conversatierobot van de Amerikaanse start-up OpenAI, heeft een score behaald die in de buurt komt van wat nodig is om te slagen voor een moeilijk examen geneeskunde in de Verenigde Staten. Dat blijkt uit een studie die donderdag gepubliceerd werd. Eerder raakte al bekend dat ChatGPT kan slagen voor examens van een Amerikaanse rechtenfaculteit.

Voor de huidige studie, die gepubliceerd werd in het magazine PLOS Digital health, testten onderzoekers van het bedrijf AnsibleHealth de chatrobot uit op een examen dat geneeskundestudenten in de VS moeten afleggen en waarbij ze bevraagd worden over verschillende domeinen (wetenschappelijke kennis, klinisch redeneren, bio-ethiek,...).

ChatGPT werd getest op 350 van de 376 vragen uit het examen van juni 2022. Vragen gebaseerd op beelden werden buiten beschouwing gelaten. ChatGPT behaalde een score tussen 52,4 procent en 75 procent goede antwoorden. Over het algemeen is een score van 60 procent nodig om te slagen voor het examen. “ChatGPT komt dus in de buurt van een geslaagd examen”, besluit de studie.

Sinds de lancering van ChatGPT eind vorig jaar heeft het systeem voor- en tegenstanders. Sommige opdrachten voert het systeem zo overtuigend uit, dat lesgevers ongerust zijn dat studenten ChatGPT zullen gebruiken voor schoolopdrachten.