SpaceX test meest krachtige raket ooit, die binnenkort de ruimte moet ingaan

De test die uitgevoerd werd in Boca Chica, dichtbij de grens met Mexico, was een motortest die wellicht het meest krachtige statische vuur in de geschiedenis van raketten veroorzaakte. 31 van de 33 motoren van de Super Heavy Booster 7 werden daarbij simultaan ingeschakeld - een record - en dat zonder te exploderen, een grotere brand te veroorzaken of beschadigingen aan de tanks te veroorzaken. “Genoeg motoren om de ruimte te bereiken”, tweette een tevreden Elon Musk.

(lees verder onder de tweet)

De test was een erg belangrijke in het vooruitzicht van een eerste testlancering. Die zou er in de komende weken al kunnen komen, al is het nog niet helemaal zeker. Om die testvlucht met de Super Heavy Booster 7 te doen, is goedkeuring nodig van de Amerikaanse luchtvaartautoriteit Federal Aviation Administration. Het is niet ondenkbaar dat die eerst nog een gelijkaardige test vraagt waarin alle 33 motoren wel werken.

Super Heavy Booster 7 is goed op weg om de meest krachtige ruimteraket ooit te worden. Zelfs de nieuwe megaraket van de NASA, het Space Launch System dat in november een eerste keer vloog, is klein bier tegenover Starship, zoals de raket ook genoemd wordt. Elon Musk heeft zijn hoop erop gevestigd dat die uiterst krachtige raket satellieten en mensen in een baan rond de Aarde en verder kan brengen. De NASA heeft al een contract afgesloten met SpaceX om een versie van de raket te ontwikkelen met het oog ermee naar de Maan te vliegen. De focus van Mask ligt eerder op Mars. Hij ziet daar in de toekomst mensen wonen. Of dat realistisch is, zal in de komende jaren nog veel bijkomend onderzoek vergen.

