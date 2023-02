Prinses Amalia reageert voor het eerst op bedreigingen: “Ik ga heel eerlijk zijn, ik ga nog steeds door een erg moeilijke tijd”

De Nederlandse prinses Amalia heeft voor het eerst gereageerd op de bedreigingen die ze de voorbije maanden ontvangen heeft en waar ze politiebescherming door kreeg. “Ik dacht dat ik ook zou kunnen doen wat elke student doet”, zei ze tijdens een officiële reis in de Antillen. “Maar de realiteit was allesbehalve dat.”

Prinses Amalia is met de rest van de koninklijke familie op bezoek in de Antillen. Aan het einde daarvan, op Sint Maarten, nam ze de tijd om de verzamelde pers toe te spreken en het te hebben over de bedreigingen die ze sinds afgelopen zomer ontving vanuit de mocromaffia. Daardoor krijgt ze extra politiebescherming en kon ze niet gaan studeren zoals ze dat graag gewild zou hebben.

“Ik ga nog steeds door een moeilijke tijd”, zei Amalia, die de aanwezigen bedankte voor de steun die ze ontvangen heeft. “Ik wil echt enorm mijn dankbaarheid uitspreken over alle steun van zowel vrienden en familie, maar ook vanuit alle delen van Nederland en dus ook het Caribisch gebied. Ik ga er heel eerlijk in zijn: ik heb het er nog steeds heel erg moeilijk mee”, zei Amalia. “Maar ik hoop dat er snel verandering in komt.”

De oudste dochter van de Nederlandse koning Willem-Alexander had zich voorgenomen geen verdere details te geven over wat de dreiging voor haar toekomst betekent, behalve dat ze hoopt dat er snel verandering in de situatie komt. “Ik had de gedachte dat wat een student doet, dat ik dat ook kon doen. De realiteit was helaas allesbehalve dat.” Over eventueel tijdelijk in het buitenland studeren, zei ze: “Ik studeer nu nog steeds aan de Universiteit van Amsterdam.” De reis naar het Caribische deel van Nederland was volgens haar een mooie gelegenheid om “wat meer vrijheid te ervaren”.

Op de vraag wat ze door de dreiging het meeste mist, hielp haar moeder een handje en nam de ietwat nerveuze prinses de suggestie over dat dat over straat kunnen gaan en door een winkel lopen is.