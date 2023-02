Hommeles bij Standard: voormalig CEO Alexandre Grosjean daagt club voor de rechter

Voormalig CEO van Standard Alexandre Grosjean heeft zijn ex-club voor de arbeidsrechtbank gedaagd. Dat meldt SudPresse. De reden? Een geschil over de beëindigingsclausule van zijn contract, in het bijzonder over de duur van de ontvangen opzegging.

Nagenoeg exact één jaar geleden scheidden de wegen van Alexandre Grosjean en Standard. De CEO vertrok in onderling overleg met de Luikse club, maar niet met volle zin. Zijn vertrek had alles te maken met de toen nakende Amerikaanse overname van de club. Grosjean moest vooraf ook veel kritiek slikken van de Standardaanhang door tegenvallende resultaten. Zij eisten meermaals zijn vertrek.

De rol van Venanzi

Grosjean werd naar de club geloodst door zijn vriend Bruno Venanzi, maar werd later door diezelfde man richting de uitgang begeleid. Grosjean was bij de Rouches eerst verantwoordelijk voor de communicatie en marketing voordat hij de rol van algemeen directeur op zich nam. Hun band is na zijn vertrek bij de club enorm verslechterd.

Met zijn acties wil hij vooral geschillen over het einde van de samenwerking rechtzetten, met name het financiële plaatje. De Belg geboren in Verviers was in totaal vier jaar lang algemeen directeur van de Luikse traditieclub.