Nederlandse staat wil belang in ABN AMRO verder afbouwen tot minder dan 50 procent

De Nederlandse staat is van plan om certificaten van aandelen ABN AMRO te verkopen. Doel is het belang van de overheid in de bank te verkleinen tot net iets minder dan 50 procent. Dat meldt NLFI, de stichting die namens de staat de overheidsbelangen in financiële instellingen beheert.

De NLFI heeft momenteel een belang van 56,3 procent in ABN AMRO (verdeeld over 49,9 procent aandelen en 6,4 procent certificaten van aandelen), zei de stichting eerder deze week nog. Het verkoopplan treedt de komende dagen in werking en zal eindigen wanneer het maximale aantal aandelen is verkocht, maar het kan ook door NLFI worden verlengd, of tussentijds worden onderbroken of beëindigd.

De Nederlandse staat had eerder aangekondigd dat hij, na de beursgang van ABN AMRO op 20 november 2015, het belang in de bank geleidelijk wil afbouwen. ABN AMRO werd tijdens de kredietcrisis van 2008 genationaliseerd door de overheid om de bank van de ondergang te redden.