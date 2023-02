DJ Wout, die single met Miss België maakte, belandt ook in ziekenhuis: “Mijn vriendin vond me in een stevig plasje bloed”

Wout Van Dessel alias DJ Wout heeft al zijn optredens voor komend weekend gecanceld. Dinsdagavond belandde hij op de spoedafdeling na een onfortuinlijke tuimeling in zijn eigen keuken. Het verdict: twee gebroken oogkassen, een gebroken linkerkaak en een gebroken vinger. Hij liet ons intussen weten dat hij in het ziekenhuis in goede handen is. Zijn herstel zal wel wat tijd vragen.

De sets van DJ Wout uit de jaren 90 en 00 staan bij menig bezoeker van clubs als Carat en Illusion in het geheugen gegrift. Tijdens de TMF Awards in 2005 werd hij uitgeroepen tot beste deejay van het land. Als producer is hij bekend van tranceformatie Sylver. Hits als Turn The Tide, Forever in love en Forgiven groeiden uit tot evergreens op de dansvloer.

Maar voorlopig ligt de deejay dus in de lappenmand en zal hij al zeker komend weekend geen epische platen laten knallen. Het ongeval gebeurde dinsdagavond bij hem thuis in de keuken. Het gevolg: een aantal ernstige breuken, waaronder in het aangezicht.

Zeven talen

“Ik ben domweg gevallen en smakte met mijn gezicht tegen een marmeren keukenblad. Dat geeft natuurlijk niet veel mee”, vertelt hij. “Mijn vriendin lag al in bed. Ze werd wakker van de bonk die ze hoorde en vond me terug in een stevig plasje bloed. Op spoed werd me verteld dat de zwaarste letsels vaak uit de domste valpartijen voortkomen.”

Intussen verblijft de geliefde deejay nog steeds in het Lierse Heilig-Hartziekenhuis. Hij mocht wel verhuizen van intensieve zorgen naar een gewone kamer. “Tijdens de eerste 24 uur werd ik geobserveerd, om er zeker van te zijn dat ik niet opeens zeven talen door elkaar zou beginnen te spreken”, kan hij er al wat om lachen. “Over mijn ontslag uit het ziekenhuis heb ik voorlopig nog geen duidelijkheid. Ik zal hier nog wel enkele dagen zijn.”

Steunende collega’s

Fysiek is het ongeval zonder twijfel een pijnlijke zaak. Het herstel zal de nodige tijd vragen. Dit weekend zal DJ Wout alleszins niet op het podium staan en ook de concerten van volgende week zijn onzeker. Intussen stroomt de steun van vrienden en collega’s uit de muziekwereld toe. “Dat doet enorm deugd tijdens deze donkere dagen en nachten”, zegt hij.

In het ziekenhuis krijgt DJ Wout uitstekende zorgen. “Je leest al drie jaar over de grote druk in de zorgsector”, zegt hij. “Je ziet het hier ook aan de drukte en de bezetting, maar toch is iedereen hier enorm vriendelijk en toegewijd. De mensen verdienen hier een dikke pluim.”

Dj Wout heeft zijn plannen voor komend weekend noodgedwongen moeten cancellen. — © RR

Miss België

Een ongeval komt natuurlijk nooit gelegen, maar voor DJ Wout valt de timing nu wel bijzonder slecht. “In januari en februari bereiden we ons in principe volop voor op het zomerseizoen”, zegt hij. “Er komt een druk jaar aan, goed gevuld met Sylver-optredens. We zouden binnenkort de videoclip voor de nieuwe zomersingle opnemen, maar met twee blauwe ogen gaat dat visueel niet zo aantrekkelijk zijn.”

Deze week komt ook de nieuwe single van DJ Wout met Miss België Chayenne Van Aarle uit. Toeval of niet, maar zij belandde na een zwaar verkeersongeval op de E17 richting Antwerpen op dezelfde dag in het ziekenhuis dan DJ Wout. Ze is daar intussen ontslagen.