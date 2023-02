12 jaar cel voor Albanees die echtgenote met 60 messteken neersteekt: “Haar gezicht is voor het leven verminkt”

Zestig messteken zijn voor de 45-jarige Besnik P. uit Houthalen-Helchteren goed voor 12 jaar cel. Op 14 augustus 2021 ging het licht uit bij de man en stak hij zijn echtgenote met een Zwitsers zakmes. Als bij wonder overleefde de vrouw de 60 messteken. “Haar gezicht is voor het leven verminkt.”

De Hasseltse strafrechter oordeelde vrijdag dat de veertiger schuldig is aan poging moord. De gruwel speelde zich af in het appartement van het koppel langs de Kruisstraat in Houthalen. Voor de ogen van hun twee minderjarige dochters en van de zus van het slachtoffer die tevergeefs probeerde tussen te komen. Het huwelijk zat al een tijdje in het slop. Even voor de feiten zou de vrouw tijdens een wandeling in het park gezegd hebben te willen scheiden. Het was de druppel die de emmer deed overlopen bij de enorm jaloerse en bezitterige Besnik P.

Tomaat snijden

Tijdens zijn proces verklaarde man zich niet meer veel te herinneren van de messteken. Over wat ervoor en erna gebeurde, kon hij wel nog veel vertellen. Heel veel zelfs. Zoveel dat hij zichzelf telkens verloor in details. Het ging over het verkrijgen van een verblijfsvergunning, een verbod op zwemmen, computerproblemen en tomaten snijden. Dat laatste wou hij doen net voor hij uithaalde met het mes. “Ik wou een tomaat snijden.” In plaats daarvan stapte Besnik P. op zijn vrouw af en stak haar 60 keren met een Zwitser zakmes met een lemmet van 8 cm.

Trauma

“De vrouw heeft een trauma voor het leven opgelopen. Werken kan ze niet meer. Het enige wat ze doet, is voor de kinderen zorgen. Dagelijks moet ze pijn doorstaan. Haar gezicht is voor het leven verminkt. Ze was een knappe jonge vrouw die zich nu niet meer in het openbaar durft te vertonen. Ook al gaat haar man voor jaren de gevangenis in, zij zal haar leven nooit meer terug krijgen”, pleitte haar advocaat Rogier Engelbosch. Het slachtoffer krijgt een voorlopige vergoeding van 5.000 euro toegewezen. Een gerechtsdeskundige is aangesteld om de schade te begroten.

Strafuitvoeringsrechtbank

Een maand geleden had het parket 18 jaar cel gevorderd. Tot tevredenheid van Jan Keulen, advocaat van Besnik P., bracht de rechter dit terug tot 12 jaar cel. Daarnaast krijgt de dader nog tien terbeschikkingstelling van de strafuitvoeringsrechtbank opgelegd. Gedurende die periode zal er altijd iemand over zijn schouder meekijken om het doen en laten van de man te volgen.