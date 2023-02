Producent van roestvrij staal wil nikkel halen uit planten

De Luxemburgse producent van roestvrij staal Aperam wil nikkel winnen uit planten. Het bedrijf, met vestigingen in Genk en Châtelet, heeft daarvoor een joint venture opgericht samen met Econick, een spin-off van de Franse universiteit van Lorraine, zo werd vrijdag aangekondigd.

De joint venture, Botanickel, heeft de ambitie om “een wereldwijde leider te worden op het gebied van verantwoorde en duurzame productie van bionikkel voor de roestvrijstaalindustrie”, zo klinkt het in een persbericht.

Het idee is gebruik te maken van ‘hyperaccumulatieve planten’, dat zijn planten die kunnen groeien op metaalhoudende gronden en die grote hoeveelheden van zware metalen (nikkel, kobalt, zink ...) kunnen opbouwen in hun bovengrondse delen.

Muurschildzaad

Concreet zal Botanickel muurschildzaad laten groeien in een nikkelrijke bodem. Na de oogst zullen de planten gedroogd worden, waarbij de vrijgekomen energie door lokale gemeenschappen kan worden hergebruikt. De in de planten aanwezige nikkel zal worden geconcentreerd en vervoerd naar Recyco, de Europese recyclagefabriek van Aperam in Frankrijk.

Volgens Aperam is de proefproductie al opgestart in verschillende landen. “Van deze joint venture een succes maken zal Aperam ten goede komen door onze uitstoot van broeikasgassen beduidend te verminderen en minder afhankelijk te worden van de prijsvolatiliteit van nikkel”, klinkt het in het persbericht.

Jaarresultaten

Aperam maakten vrijdag ook jaarresultaten bekend. Het bedrijf zag de omzet met bijna 60 procent toenemen tot 8,2 miljard euro, dankzij de overname van ELG, dat gespecialiseerd is in recyclage van roestvrij staal en zogenaamde superlegeringen, en hogere prijzen. De nettowinst daalde echter met meer dan een derde tot 625 miljoen euro. Het bedrijf, dat deel uitmaakt van de sterindex Bel20 op de Brusselse beurs, stelt een dividend voor van 2 euro per aandeel.

“Het vierde kwartaal was uitdagend”, zegt CEO Timoteo Di Maulo. “Voorraadvermindering en recessievrees beïnvloedden de vraag, terwijl de kosteninflatie en waarderingseffecten bijkomend wogen op de resultaten. We denken dat we het dieptepunt van de cyclische golf voorbij zijn.”

Het aandeel Aperam noteerde vrijdagochtend ruim 5 procent lager op de beurs van Brussel.