U zag ze ook al staan op de snelwegparkings. Of u stond er zelf al. De elektrische auto ingeplugd en laden maar. En dan houden ze een laadpraatje. Wildvreemden onder elkaar. Straks doen we het allemaal: vanaf 2035 worden geen nieuwe diesel- en benzinewagens meer verkocht. Eind dit jaar zullen in ons land al bijna 150.000 elektrische wagens rijden. Maar waar gaan die gesprekken in godsnaam over?