Zware celstraffen voor ‘Vuittonbende’ na meer dan 20 drugstransporten, ook advocaat veroordeeld

Tussen januari en augustus 2020 zou de organisatie in wisselende samenstelling meer dan twintig drugstransporten uit de haven van Antwerpen georganiseerd hebben. Met een hoge succesratio, amper drie keer konden de autoriteiten een transport onderscheppen, goed voor twee ton inbeslaggenomen coke. De naam ‘Vuittonbende’ dankt de organisatie aan het feit dat bij een havenarbeider een levensgrote beer van het luxemodemerk aangetroffen werd.

De beer van Louis Vuitton waaraan de bende haar naam dankt. — © fgp

Het was onder meer de (ondertussen bekende) drugscrimineel Yannick ‘Flash’ W. die vrachtwagenchauffeurs inschakelde om de containers met cocaïne de haven uit te halen. Er werd daarbij gebruikgemaakt van onderschepte pincodes en Alfapassen (toegangsbadges tot de haventerminal, red.) of ze deden aan tailgating of bumperkleven om de haventerreinen op of af te geraken. De containers werden vervolgens naar loodsen in de regio Antwerpen of in het Waasland gereden, waar de cocaïne er werd uitgehaald. Daarna werden de containers terug op de kaai gezet of zelfs gedumpt langs de weg.

Tien jaar voor ‘het oog’

De zwaarste strafeis was voor twee vrachtwagenchauffeurs weggelegd, die hadden zelf containers afgehaald maar schakelden ook hun medewerkers in. Ook tegen Jawad A., die een frituur op het Kiel heeft, werd tien jaar cel geëist. Hij zou dicht bij de bestemmelingen van de cocaïne gestaan hebben en gold als ‘het oog’, de persoon die moest toezien op de correcte verdeling van de partijen cocaïne. De rechtbank volgde het parket en veroordeelde Jawad A. tot tien jaar cel. Transporteurs Carl B. en Hicham B. kregen respectievelijk acht en zeven jaar cel.

Opdrachtgever Flash kreeg zes jaar cel. Hij werd recent al tot vijf jaar veroordeeld voor een poging om een havenarbeider te kidnappen en folteren. In twee andere lopende rechtszaken werd tegen de 35-jarige Flash respectievelijk twaalf en zes jaar cel geëist, die vonnissen volgen de komende weken. Zowel voor Flash als voor transporteur Carl B. en friturist Jawad A. werd de onmiddellijke aanhouding bevolen. Die laatste was aanwezig, hij werd in de rechtszaal in de boeien geslagen.

Ook Mounir ‘Gino’ E.B. uit Deurne werd mee vervolgd, hij had magazijnen voorzien om de containers met drugs uit te laden. E.B. kreeg eind januari op zijn beurt al 11 jaar cel voor zijn rol in een criminele organisatie die zes ton coke had ingevoerd. In het dossier van Vuittonbende komt hij weg met achttien maanden cel, waarvan de helft met uitstel.

De Antwerpse advocaat Jawad H. werd ook mee vervolgd in het dossier, hij zou er op vraag van transportbaas Hicham B. voor hebben moeten zorgen hebben dat een chauffeur verklaarde door iemand anders te zijn aangezocht om de uithalingen te doen. De chauffeur sloeg de diensten van de advocaat echter af. De procureur vorderde voor de advocaat een jaar cel. De rechtbank veroordeelde hem vrijdag tot een effectieve gevangenisstraf van achttien maanden.

Er werd meer dan acht miljoen euro aan crimineel vermogen verbeurd verklaard. Drie beklaagden werden volledig vrijgesproken.