Baby van 10 dagen en moeder na 90 uur gered van onder puin van aardbeving

Na de verwoestende aardbeving in Zuidoost-Turkije hebben reddingswerkers vrijdag een tien dagen oude baby met zijn moeder gered. De twee slachtoffers hebben 90 uur onder het puin doorstaan. De helpers wikkelden de baby in een thermische deken, zoals op beelden is te zien. Volgens de brandweer van Istanboel, die betrokken was bij de redding, werden de twee in de nacht van donderdag op vrijdag levend aangetroffen in het district Samandag, in de provincie Hatay.

In Hatay hebben helpers ook een man gered die 101 uur onder het puin had gelegen. De reddingswerkers hadden tien uur nodig om hem van onder een betonblok te bevrijden, meldt omroep CNN Türk. Nog in Hatay is volgens Turkse media een familie van vijf personen gered. Een 1,5 jaar oud meisje, haar ouders, haar broer en haar oom zaten 96 uur vast onder het puin van een ingestort gebouw.

In Diyarbakir, in het zuidoosten van Turkije, zijn vrijdagochtend ook een vrouw en haar zoon levend gered. Ze lagen bedolven onder het puin van een tien verdiepingen tellend gebouw.

Voor slachtoffers begint de tijd te dringen. De kans dat iemand levend wordt teruggevonden, neemt na 72 uur flink af. Het aantal geborgen lichamen in Turkije blijft ondertussen stijgen. De civiele bescherming (Afad) meldde vrijdagochtend 18.342 doden. Het dodental overtreft daarmee dat van de verwoestende aardbeving in 1999. Bij die aardbeving in de provincie Izmit kwamen toen meer dan 17.000 mensen om het leven.

Afad schat het aantal gewonden in Turkije op 74.242. De verwachting is dat het dodental nog drastisch zal toenemen. Volgens het Syrische staatsagentschap Sana en de reddingsorganisatie Witte Helmen zijn er tot nu toe meer dan 3.377 doden gevonden in Syrië.