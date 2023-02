Waalse politicus Marc Tarabella opgepakt in onderzoek naar Europees corruptieschandaal

In het onderzoek naar corruptie in het Europees Parlement is vrijdagochtend de Waalse politicus Marc Tarabella opgepakt. Dat meldt VRT nieuws en wordt bevestigd door het federaal parket. Hij zou op dit moment verhoord worden.

Het onderzoek draait rond de omkoping van Europese politici, die geld gekregen zouden hebben vanuit Qatar en Marokko om de agenda van die landen erdoor te duwen binnen het Europees Parlement. Tarabella werd al eerder in het onderzoek genoemd en op 2 februari werd zijn parlementaire onschendbaarheid nog opgeheven op vraag van het Belgische gerecht. Zijn arrestatie is dus een logische volgende stap.

Hij werd vrijdagochtend opgepakt en wordt op dit moment verhoord, bevestigt het federaal parket. Daarna zal onderzoeksrechter Michel Claise moeten beslissen of de man aangehouden blijft of niet.

Tarabella werd door de PS uit de partij gezet en ook de Europese fractie van de sociaaldemocraten (S&D) wees hem al de deur. Hij ontkent dat hij zich heeft laten omkopen.

Vier aanhoudingen

In het onderzoek werden begin december vier personen onder aanhoudingsbevel geplaatst. Het gaat om het voormalige Italiaanse Europarlementslid Pier Antonio Panzeri, diens rechterhand Francesco Giorgi, Eva Kaili, Giorgi’s partner en de intussen voormalige vicevoorzitter van het Europees Parlement, en de Brusselse lobbyist Niccolo Figa-Talamanca. Die laatste werd intussen door de onderzoeksrechter vrijgelaten, de andere drie zitten nog steeds in voorlopige hechtenis.

Pier Antonio Panzeri heeft intussen het statuut van spijtoptant aangenomen in het dossier. Hij wordt als een spilfiguur beschouwd in het onderzoek. Het is via hem en zijn vzw Fight Impunity dat Qatar en Marokko zouden geprobeerd hebben invloed uit te oefenen op beslissingen en resoluties van het Europees Parlement.

Volgens verschillende media heeft Panzeri verklaard dat Marc Tarabella smeergeld heeft aangenomen. Het rapport over de opheffing van zijn parlementaire immuniteit verwijst ook naar de aantijgingen van de Italiaan, die stelt dat de Belg “herhaaldelijk zou zijn beloond voor een geraamd totaalbedrag van 120.000 tot 140.000 euro”. Wat Tarabella dus ontkent.