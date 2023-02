“Russische raketten over Roemenië en Moldavië gevlogen”: Moldavië bevestigt, Roemenië ontkent

Twee Kaliber-raketten werden vanuit de Zwarte Zee afgevuurd en vlogen op weg naar Oekraïne eerst over Moldavië en dan over Roemenië. Dat heeft Valeri Zaloezjni, generaal in het Oekraïense leger, vrijdag gezegd. Die beweringen zijn op dit moment niet onafhankelijk te verifiëren.

Het ministerie van Defensie in Moldavië bevestigt wel dat er een raket over een deel van het land heen gevlogen is. “Op 10.18 uur (lokale tijd) is er een raket door ons luchtruim gevlogen richting Oekraïne. We houden de situatie nauwlettend in de gaten en veroordelen deze schending van ons luchtruim ten zeerste.” Het land roept de Russische ambassadeur op het matje.

Vanuit Roemenië kwam even later ook een verklaring. Het ministerie van Defensie liet weten dat de surveillancesystemen een projectiel, vermoedelijk een Russische kruisraket, gedetecteerd hebben die vanop een Russisch schip in de Krim afgevuurd werd. “Maar op geen enkel moment heeft het projectiel het Roemeense luchtruim betreden”, zo laat het ministerie van Defensie. Het zou niet dichter dan 35 kilometer van de grens met Roemenië gekomen zijn, klinkt het.

Rusland reageerde nog niet.