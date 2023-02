Nu de Oekraïense president Volodimir Zelenski de EU-lidstaten in Brussel zelf is komen smeken om na tanks ook gevechtsvliegtuigen te leveren, rijst de vraag of het Westen ook deze volgende, grote stap zal durven zetten. Sommige landen zijn geneigd het risico te wagen, andere staten stellen zich zeer terughoudend op. Maar de tijd dringt.