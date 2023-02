“Wie geen luchtververser kocht werd geviseerd”: vrouw staat terecht voor 14 brandstichtingen

De 39-jarige Sengul A. werd eind maart vorig jaar opgepakt door de politiezone Antwerpen. Kort voordien had ze geprobeerd een bestelwagen in de Kempenlandstraat in Hoboken in brand te steken. De politie lag op vinkenslag omdat de Hobokense wijk rond de Frieslandstraat en de Weerstandlaan op dat moment al twee maanden opgeschrikt werd door een reeks autobranden. Branden die duidelijk aangestoken waren en die meestal ’s avonds of ’s nachts ontstonden.

“Stemmetjes gehoord”

Bij haar arrestatie had A., buurtbewoonster en moeder van twee, nog brandversnellers op zak. Ook in haar appartement in de Frieslandstraat werd nog een hoop brandversnellers gevonden. Ze bleek ook opzoekingen te hebben gedaan over hoe een auto in brand te steken. De speurders konden A. uiteindelijk linken aan veertien autobranden. “In de nacht van 20 maart werden zeven voertuigen in brand gestoken”, zei de aanklaagster vrijdag. “Vijf in Hoboken en twee in Deurne. Volgens ons zijn ook de feiten in Deurne het werk van mevrouw A.” Volgens het parket, dat een psychiatrisch deskundige aangesteld had, was er geen sprake van een stoornis. Recent verklaarde A. bij de justitieassistent wel ‘dat ze een psychose had, en stemmetjes hoorde die zeiden dat ze auto’s in brand moest steken’.

Het parket eiste veertig maanden cel waarvan enkel de ondergane voorhechtenis effectief. De aanklaagster stelt voor om Sengul A. probatievoorwaarden op te leggen zodat ze zich kan laten begeleiden. Behalve de brandstichting in de De Francqueslei in Deurne bekende A. alle feiten. “Daar was geen sprake van brandversnellers, de brand ontstond in de motorkap”, zei haar advocaat John Maes. “Dat haar voertuig in de buurt was, is niet genoeg.”

Over het motief gaf A. geen uitsluitsel tijdens het onderzoek maar volgens de aanklaagster gaat het duidelijk om wraak. “Mevrouw was vertegenwoordigster en moest luchtzuiveringsmachines en stofzuigers verkopen, wie weigerde een toestel te kopen werd geviseerd. Dan stak ze de auto in brand.” Maes nuanceerde dat. “De absurditeit van dat motief toont aan dat het niet de echte reden was, mijn cliënte haar geestelijke toestand was vertroebeld, ze kon niet helder denken.”

“Veel ellende veroorzaakt”

A. bekende de meeste brandstichtingen, enkel de feiten in Deurne worden betwist. Ze wordt ook vervolgd voor een geval van belaging. Jarenlang zou ze een man en zijn familie belaagd hebben door seksuele berichten te sturen, en geregeld aan de woning van de man op te duiken. “Ze genoot ervan ons te kwellen in ons eigen huis”, zei de vrouw van het slachtoffer.

Advocaat John Maes sloot zich aan bij de strafeis van het parket. “We moeten enerzijds de maatschappij beschermen maar anderzijds mijn cliënte een hand reiken. Haar therapie verloopt goed sinds ze uit de gevangenis is, geef haar de kans die verder te zetten.” A. zelf stelde zich weinig van de feiten te herinneren maar zei spijt te hebben. “Ik heb veel ellende veroorzaakt, heb het vertrouwen van vrienden en buren beschaamd en ben veel vrienden kwijt.”

Vonnis op 10 maart.