Zelenski pas last minute uitgenodigd in Parijs, Macron wou eigenlijk een avondje naar het theater

De Oekraïense president Volodimir Zelenski bracht woensdagavond een gehaast bezoek aan Parijs na een “spontane uitnodiging” van Frans president Emmanuel Macron. Macron had die avond eigenlijk een uitje naar het theater gepland met zijn vrouw Brigitte. Maar toen ze in Frankrijk de beelden van Zelenski’s bezoek aan Londen zagen, wilden ze niet onderdoen.

President Macron liet woensdag een avondje in het theater met zijn vrouw schieten om de Oekraïense president Zelenski toch ook in Parijs te ontvangen. In diens tour langs enkele Europese hoofdsteden was aanvankelijk geen bezoekje aan de Franse hoofdstad gepland.

Het lag al langer vast dat Zelenski woensdag naar Londen zou trekken om vervolgens naar Brussel door te reizen. De Britse premier Rishi Sunak en koning Charles III verwelkomden hem daar op de rode loper en betuigden de uitgebreide steun van het Verenigd Koninkrijk aan Oekraïne.

Na het zien van die beelden nodigde Macron Zelenski last minute uit voor een diner. Daarop vloog deze laatste tussendoor nog even naar Parijs. Ook de Duitse bondskanselier Olaf Scholz vloog speciaal daarvoor over. Zelenski kon het niet laten een opmerking te maken over de “spontane uitnodiging.”

Met het bezoek wil Macron duidelijk maken dat ook Frankrijk Oekraïne steunt. Een belangrijke zet, volgens politieke analisten, na beschuldigingen dat de Fransen daarin terughoudend waren.

