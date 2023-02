Bestuur KV Oostende reageert op “onvolledige berichtgeving” rond financiële perikelen: “Geen gevaar op faillissement”

Bakkers, hoteliers, zelfs ex-coach Yves Vanderhaeghe: allemaal hebben ze nog geld tegoed van KV Oostende. De schuldenberg aan zee zou 5 miljoen euro bedragen, en zelfs het woord faillissement werd in de mond genomen. Een dag na de stormachtige berichtgeving rond de penibele financiële situatie van KVO komt de club nu ook met een officiële reactie. Met de bedoeling om de gemoederen te bedaren. “Het bestuur nam akte van het nieuws dat naar buiten werd gebracht door DPG Media”, klinkt het. “We willen verzekeren dat deze informatie onvolledig is.”

Situatie op korte termijn rechtzetten

Volgens de raad van bestuur van KVO is er sprake van een “tijdelijke onderkapitalisatie”, en wordt dat euvel rechtgezet. “Er is geen sprake van financieel wanbeheer. De situatie van onderkapitalisatie gaan we op korte termijn rechtzetten om te doen voldoen aan licentieaanvraag. We willen duidelijk maken dat er geen acuut risico is dat KV Oostende failliet gaat. Er is ook geen risico op lange termijn, aangezien de eigendomsgroep toegewijd blijft om de club te ondersteunen en te stabiliseren, en een licentie te krijgen voor het profvoetbalseizoen 2023-24.” Het statement werd opgesteld in samenspraak met de Amerikaanse investeerders die het gros van de aandelen in handen hebben.

KV Oostende hoopt zo om de rust te doen terugkeren in aanloop naar de belangrijke degradatietopper tegen Zulte Waregem van komende zondag.