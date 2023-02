Moldavische premier neemt ontslag na erg moeilijk anderhalf jaar

De Moldavische premier Natalia Gavrilita heeft vrijdag haar ontslag aangekondigd. Ze was 18 maanden lang eerste minister in het land, maar het was wel een erg turbulent anderhalf jaar.

De enorm stijgende inflatie en de grote instroom van burgers uit buurland Oekraïne sinds het begin van de oorlog daar maakten de periode van Natalia Gavrilita als premier bijzonder moeilijk. Kwamen daar nog bij: geregelde black-outs door de Russische bombardementen in Oekraïne en een onvermogen om minder afhankelijk te worden van Russisch gas.

Het protest in eigen land werd de voorbije maanden dan ook steeds hardnekkiger. Vrijdag besloot Gavrilita daarom om op te stappen als eerste minister. “Ik geloof in het Moldavische volk, ik geloof in Moldavië”, zei ze op een persconferentie. “Ik geloof erin dat we al deze moeilijkheden en uitdagingen uiteindelijk zllen overwinnen.”

In Moldavië, een voormalig deel van de Sovjet-Unie, wonen 2,5 miljoen mensen. De Moldavische president Maia Sandu heeft het ontslag van de regering van Gavrilita en kondigt gesprekken aan met de parlementaire fracties om een nieuwe premier te nomineren. “Ondanks alle ongeziene uitdagingen werd ons land verantwoordelijk geleid, met veel aandacht en toewijding. We hebben stabiliteit, vrede en ontwikkeling, terwijl anderen oorlog en bankroet nastreefden”, schrijft Sandu op Facebook.