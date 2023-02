Auto rijdt in Oost-Jeruzalem moedwillig op menigte in: jongen (6) en bestuurder dood, meerdere gewonden

In Oost-Jeruzalem is een auto op een bushalte ingereden. Daarbij zijn volgens de hulpdiensten twee mensen om het leven gekomen en ook verscheidene gewonden gevallen. De Israëlische politie zei dat het om een terreuraanslag ging.

De terreuraanslag deed zich voor in Ramot, een joodse nederzetting in Oost-Jeruzalem. Een auto reed er in op een bushalte en raakte meerdere mensen. Een jongen van 6 jaar overleefde de aanslag niet, zo melden de hulpdiensten. De bestuurder werd doodgeschoten door de politie. Er raakten ook vijf mensen gewond, waaronder een kind van 5 jaar.

“Iedereen lag op de grond, in het rond gegooid door die auto”, zegt een hulpverlener aan Army Radio. “Ze waren er allemaal erg aan toe. Eén kind heeft het helaas niet overleefd.”