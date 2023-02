Van Snoop Dogg tot Sylvester Stallone en… Dora The Explorer: daar is de Super Bowl, dus daar zijn ook de legendarische reclamespots

De finale van het kampioenschap Amerikaans football is zo groot dat bedrijven voor het sportevenement zelfs een speciale reclamespot maken. Voordat de volledige reclamespot uitkomt, plaatsen ze eerst nog een teaser van de reclame online.

Beroemdheden zijn eerder een regel dan uitzondering in de reclames. Sommige bedrijven gebruiken zelfs meerdere celebrity’s. Zo hebben streamingdiensten Paramount Plus en Netflix meerdere personages uit populaire films en series als Stranger things en Star trek in hun reclame.

Een veelgebruikte verhaallijn is dat de beroemdheid plots succes krijgt door het product dat onderwerp is van de reclamespot. Zo krijgt Serena Williams een hole-in-one omdat iemand een flesje bier openmaakt en kan Snoop Dogg een Amerikaans Footballteam coachen dankzij zijn sneakers.

Pepsi heeft dit jaar niet een, maar twee Super Bowl-spots gemaakt. In de ene reclame is acteur Steve Martin te zien en in de andere Ben Stiller. Het format van de reclames is dan wel weer hetzelfde.

Niet alleen streamingdiensten maken gebruik van de filmindustrie. In de reclame van provider T-Mobile is John Travolta te zien waarin hij op de melodie van de grease-hit Summer nights zingt over de voordelen van een internetabonnement bij T-Mobile. En in de teaser van Heineken zijn mieren en superheld Ant-Man, het hoofdpersonage van de marvelfilm die volgende week in de bioscoop verschijnt, te zien.

In het stadion zelf zal ook een beroemdheid te zien zijn. Zangeres Rihanna treedt tijdens de halftime show op. Vorig jaar stonden Dr. Dre, Eminem, Mary J. Blige en Kendrick Lamar tijdens de rust op het podium.