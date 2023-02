DE STEMMEN VAN ASSISEN: “Ik ben erbij gelapt”: hoe een Belg terecht kwam in “de hel van Cambodja”

Bruggeling Tanguy Taller (42) zit al vier jaar opgesloten in een schrale Cambodjaanse gevangenis op verdenking van cocaïnesmokkel. Al die tijd schreeuwt hij zijn onschuld uit. En ook al heeft een kroongetuige zijn onschuld schriftelijk bevestigd, toch kreeg hij zopas te horen dat hij er levenslang moet blijven zitten. Wij hadden contact met hem in de gevangenis en spraken met zijn ouders die een wanhopige oproep doen aan de overheid. Beluister het hele verhaal in deze podcast van ‘De stemmen van assisen’.