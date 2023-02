Door Frankrijk rijden wordt flink duurder: hoeveel zal het je precies kosten?

Volgens snelwegbeheerders is de verhoging een gevolg van de inflatie, die is doorberekend in de tol. Vorig jaar werd de péage maar 2 procent duurder, in 2021 nog geen half procent. In de afgelopen tien jaar steeg een ritje van Parijs naar Lyon van bijna 33 euro naar 36,50. Parijs-Bordeaux ging van 54,40 naar 57,70.

Irritatie

De stijging wekt irritatie op in Frankrijk. Helemaal omdat de winst van de 25 bedrijven die de wegen exploiteren in 2021 – na een matig coronajaar – met bijna 50 procent steeg naar 3,9 miljard euro. Er werd 3,3 miljard uitgekeerd aan de aandeelhouders. Omdat de inflatie nog wel even aanhoudt, ligt ook voor 2024 een verhoging in het verschiet.

De overheid, die weet dat de kosten van autorijden zeer gevoelig liggen, heeft de bedrijven gevraagd een handreiking richting automobilisten te doen. De belangrijkste exploitant Vinci blokkeert de prijzen op een groot gedeelte van de trajecten van minder dan 30 kilometer, om pendelaars tegemoet te komen. Wie automatisch betaalt, krijgt 10 procent korting op het opladen van zijn elektrische wagen. Sanef, APRR en AREA geven 5 procent korting op het laden van elektrische wagens.

Winst snelwegbeheerders

In januari was er ook al ophef over de tolwegen. Minister Bruno Le Maire van Financiën had een rapport besteld bij de Financiële Inspectie over de winst van de snelwegbeheerders, maar zou het na uitkomst hebben verdoezeld. Het onderzoek dook toch op en daaruit bleek dat het rendement van de tolwegen 12 procent bedraagt. Toen de overheid in 2006 de exploitatie van de wegen uit handen gaf aan private partijen, was 7,7 procent het uitgangspunt. De oplossing van de dienst – belasting laten betalen over het overschot aan winst of de péage met 60 procent verlagen – zijn niet mogelijk volgens de huidige afspraken.

Ook kwam de inspectie met een andere oplossing: eerder stoppen met de concessies. Voor een aantal bedrijven loopt de termijn dat ze de snelwegen mogen exploiteren – wat betekent dat ze zorgen voor onderhoud, werkzaamheid en uitbreiding – in 2031 en 2036 af. Er gaan stemmen op om nieuwe afspraken maximaal 20 jaar te laten duren. Of om het hele model te herzien. Volgens tegenstanders had de overheid het beheer nooit uit handen moeten geven en zijn de voorwaarden voor de uitbaters veel te gunstig.

Bereken hieronder hoeveel een enkele rit tussen twee bestemmingen je kost:

Een rit van Lille (Rijsel) naar Parijs kost je nu 18,1 euro. Wie van Parijs naar Montpellier rijdt, betaalt 52,3 euro. Zelf een reis door Frankrijk voor de boeg? Bereken op de kaart hierboven hoeveel je betaalt.