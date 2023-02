Hogere olieprijzen nadat Rusland productie verlaagt

Rusland verlaagt zijn olieproductie met ongeveer 5 procent. Een maatregel die volgens Novak nodig was als reactie tegen het Westerse prijsplafond van 60 dollar dat Rusland in december werd opgelegd. “We zullen geen olie verkopen aan degenen die zich direct of indirect houden aan de principes van het prijsplafond”, klinkt het. Volgens Novak zou de productieverlaging “bijdragen tot het herstel van de marktverhoudingen”.

Volgens The New York Times zeggen verschillende analisten dat het een aanwijzing zou kunnen zijn dat Rusland zich zorgen maakt over de toenemende problemen om zijn olie te verkopen vanwege de onlangs opgelegde sancties.

Te veel olie

Hij leek ook het idee te weerleggen dat Rusland moeite heeft om kopers te vinden voor zijn ruwe olie. “Vandaag verkopen we de volledige hoeveelheid geproduceerde olie”, aldus Interfax. Maar volgens analisten kan de aankondiging een aanwijzing zijn dat Rusland zich zorgen maakt over de toenemende problemen om zijn olie te verkopen vanwege de onlangs opgelegde sancties. Het kan ook zijn dat Rusland de prijs dat het krijgt voor de olie wilt verhogen door het aanbod te beperken. De afgelopen weken was er namelijk een overvloed aan Russische olie, waardoor kopers olie met kortingen tot 40 dollar per vat konden kopen. Als er echter minder Russische ruwe olie beschikbaar is, dan kunnen kopers gedwongen worden om genoegen te nemen met kleinere kortingen.