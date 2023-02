Mark van Bommel haalt de loftrompet boven voor goudhaantje Arthur Vermeeren: “Zou niet uit de toon vallen bij de Rode Duivels”

Het nieuws van de week op de Bosuil was de contractverlenging van Arthur Vermeeren. De middenvelder tekende in de nasleep van zijn achttiende verjaardag. “Tuur heeft getrakteerd met taart”, wist Mark van Bommel te melden – zelf zou hij opteren voor Limburgse vlaai, maar dit terzijde. “De hele club is heel blij met Arthur. Ik wist op de eerste training al dat hij minuten zou maken. Hij doet het goed, speelt elke week topmatchen. Zijn ontwikkeling loopt prima.”

© ANP | Hollandse Hoogte | Gerrit van Keulen

In die mate zelfs dat er verschillende analisten vinden dat Vermeeren zijn plaats zou hebben in de nationale ploeg. Denkt Van Bommel er ook zo over? “Dat is een vraag voor de nieuwe bondscoach. Weet je, ik denk dat Tuur capabel is om mee te draaien, hij zou allerminst uit de toon vallen. Het kan snel gaan met hem, maar we moeten hem geen druk leggen. Ik zeg niet dat hij erbij moet zijn. (knipoogt) Maar het kan wel.”

“Arthur heeft zich tot dusver aan elke stap hogerop vlot aangepast, zodus…”, vervolgde Van Bommel, die niet verwacht dat zijn speler gaat zweven bij alle lof. “Hij heeft een nuchtere familie, doet zelf geen gekke dingen. Dat is al wel bijzonder.”

Kerk in de plaats van Muja

Antwerp staat voor de verplaatsing naar Racing Genk, de leider. Van Bommel moet het zonder Arbnor Muja doen – nog een blessuregeval erbij. Gyrano Kerk wordt zijn vervanger. Althans, dat liet Van Bommel toch uitschijnen. “Dat zou logisch zijn”, klonk het. “Gyrano zat bij zijn vorige club Lokomotiv Moskou in volle voorbereiding en moet bij ons meteen competitiewedstrijden spelen. Dat is niet ideaal, maar we krijgen dat wel voor mekaar.”

© Isosport

In de laatste drie duels scoorde Antwerp niet. “Maar we hebben niet extra getraind op afwerken. Ik maak me geen zorgen. We creëren voldoende kansen en geven er geen weg. Komt wel goed.”

Tot slot dit: Van Bommel sprak deze zomer ook met Racing Genk. “Maar dat maakt deze match niet speciaal. Ik heb de goeie keuze gemaakt. Ik pas bij de volksclub die Antwerp is. Als speler destijds was dat evengoed het geval geweest, denk ik.”