Mbaye Leye maakt zich op voor cruciale duels: “Dit is onze Champions League”

Zulte Waregem ontvangt zondagavond KV Oostende. Een levensbelangrijk duel voor Essevee dat dringend nood heeft aan enkele zeges om de degradatiestrijd tot een goed einde te brengen: “De druk is inderdaad aanwezig”, beaamt Mbaye Leye in aanloop naar deze cruciale match. “Die druk zal er ook zijn na de drie volgende duels. De belangrijkste match is nu evenwel gewoon die van zondag maar we mogen geen stappen overslaan.”

“Willen, Fila, Derijck en Gano hebben meegetraind. Als ze geen negatieve reactie hebben, kunnen zij aansluiten”, begon Mbaye Leye zijn wekelijkse persbabbel met een positieve update van het blessurefront. “Fadera keert bovendien terug uit schorsing. Dus de keuze is in principe wel wat groter. Dit heb ik graag. Zeker ook omdat we tegen Oostende moeten spelen. Ndour blijft wel out, zonde, want hij is één van de weinige jongens die diepgang heeft.”

Leye is dan ook duidelijk op zijn hoede. KVO lijkt dan ook een gewond dier en die kunnen al wel eens gevaarlijk uit de hoek komen: “De berichten over de financiële problemen in Oostende, proberen we te negeren. Wij hebben genoeg potentieel om het behoud te verzekeren. Wij moeten de klus nu zien te klaren. Het bestuur heeft ons in januari geholpen om onze kansen nog te verbeteren, dus moeten wij nu niet mee bezig zijn met de kopzorgen van Oostende. Onze focus moet niet liggen bij de financiële perikelen in Oostende. Wij moeten winnen, punt uit.”

Cijfers liegen niet

Vorige week besloot Leye nog om enkele spelers rust te gunnen: “Geen toeval, dat was ook omdat we een druk programma achter de rug hebben. Dan maakt het me niet uit hoe anderen daar op reageren. Ik moet ervoor zorgen dat wij deze belangrijke matchen in de juiste omstandigheden kunnen aanvatten. Onze agenda is duidelijk en ons doel ook: wij willen in eerste klasse blijven. Union kon Lazare, Nilsson en Lapoussin op de bank houden. Daar kunnen wij niet aan tippen, de cijfers op transfermarkt liegen er niet om.”

Ruud Vormer maakte de voorbije weken indruk bij Essevee. — © BELGA

“Toch heeft die match me iets geleerd”, aldus de Essevee-coach. “Zo heb ik Hallaert nu ook eens als rechtsback aan het werk gezien in een andere rol. Ik merkte ook wie klaar is om te starten en wie ons kan helpen met een invalbeurt. Daarnaast zag ik nu ook nog eens Ciranni in een centrale rol aan het werk, dat deed hij al prima tegen Anderlecht en tegen Storm van KV Mechelen.”

Toch erkent Leye dat zijn team wel degelijk geconfronteerd wordt met een grote druk: “De druk is inderdaad aanwezig. Net als tegen Anderlecht en Club Brugge. Die druk zal er ook zijn na de drie volgende duels. De belangrijkste match is nu evenwel gewoon die van zondag maar we mogen geen stappen overslaan. Ongeacht het resultaat moeten we na zondag opnieuw focussen op de eerstvolgende match.”

“In het jaar dat we vicekampioen speelden, voorspelde ik na de nederlaag tegen Genk dat we zouden knokken voor de titel. Iemand verklaarde me gek maar het kwam wel uit”, toont Leye zich een man met een betrouwbaar buikgevoel. “Er komen nog heel wat pittige matchen aan. Nu treffen we onze rechtstreekse concurrenten. Dat zal ook bij hen voor druk zorgen. Dit is onze Champions League. Je moet klaar zijn voor D-day.”

Coach Mbaye Leye. — © BELGA

“Zondag moeten we onze duels winnen”

Daarbij ontwijkt Leye allerminst zijn verantwoordelijkheid: “Het is aan mij om er voor te zorgen dat de focus bewaard wordt tot we mathematisch gered zijn. Als we zondag winnen, wordt de uitdaging nog groter. Je moet die kaap ronden en ervoor zorgen dat je in die nieuwe positieve dynamiek raakt”, aldus Leye die dit weekend voluit voor de drie punten wil gaan. “Daarnaast moeten we zoals tegen Anderlecht proberen om de nodige efficiëntie aan de dag te leggen. Je moet ook gewoon 90’ aan 100% spelen en niet proberen een match rustig uit te spelen zoals toen we al vroeg op voorsprong kwamen in de bekermatch tegen KV Mechelen.”

“Zondag moeten we onze duels winnen. Dat is een belangrijke element in het voetbal. Uiteraard moet je defensieve organisatie ook op punt staan. Oostende is een echte counterploeg: zo verloren we ook in Oostende toen we in de slotfase een goal slikten na balverlies. Dat hebben we al te vaak meegemaakt, denk maar aan de 5-5 tegen Eupen. Zulke treffers kosten je veel punten. Dat moeten we nu zien te vermijden.”