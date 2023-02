Premier van Moldavië stapt op

In de voormalige Sovjetrepubliek Moldavië, die geprangd zit tussen Oekraïne en Roemenië, heeft de pro-Europese regeringsleidster Natalia Gavrilița haar ontslag ingediend. Na anderhalf jaar als premier van het door crisissen geteisterde land was het tijd om af te treden, klonk het. Gavrilița verwees in een verklaring naar “een gebrek aan steun en vertrouwen”. Presidente Maia Sandu aanvaardde het ontslag, en bedankte de premier “voor haar opoffering en enorme inspanningen om het land door zoveel crisissen te leiden”.

Gavrilița’s regering kreeg de voorbije maanden te maken met de fors gestegen prijzen voor energie en voedsel. Oud-president Igor Dodon, die pro-Russisch is, beweert dat het leiderschap de uitdagingen niet aan kan en het land in een diepe crisis heeft gestort. Als oppositieleider riep hij al op tot vervroegde parlementsverkiezingen.

Presidente Sandu start vrijdagnamiddag nog gesprekken op met de verschillende partijen. De vorming van de nieuwe regering zal naar alle verwachting vlot verlopen: de partij van Sandu en Gavrilița beschikt met 63 op 101 zetels over een ruime meerderheid.

Hoewel de Moldavische regering de banden met Moskou wil lossen, is het land voor zijn energievoorziening wel bijzonder afhankelijk van Rusland. Sinds de Russische inval in Oekraïne heeft de Russische gasreus Gazprom zijn leveringen aan Moldavië drastisch ingeperkt. Daarnaast waren er grootschalige elektriciteitspannes door de Russische aanvallen op Oekraïense energie-installaties.

Controle van Rusland

Rusland controleert ook de afvallige regio Transnistrië en heeft er troepen gestationeerd. De Europese Unie beschuldigt Rusland ervan pogingen te ondernemen om de verarmde landbouwstaat te destabiliseren, en de Oekraïense president Volodimir Zelenski beschuldigde Moskou er ook al van dat het de controle in Moldavië wil overnemen.

Moskou zou ook achter de handel in wapens, goederen en mensen zitten en antiregeringsprotesten in Moldavië sponsoren, zei Sandu, die de Russische activiteiten als een “hybride oorlog” omschreef. De Moldavische inlichtingendiensten bevestigden donderdag informatie uit Kiev over Russische plannen om de regering in Chisinau omver te werpen.

De Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov liet onlangs nog weten dat presidente Sandu een unie met Roemenië nastreeft. Het Westen zou, nog volgens Lavrov, Moldavië net als Oekraïne willen veranderen in een ‘anti-Rusland’.

Het ontslag van Gavrilița komt er ook op de dag dat Russische raketten het Moldavische luchtruim doorkruist zouden hebben. Het Oekraïense leger kwam met het nieuws, en Chisinau bevestigde het. De raketten zouden volgens Kiev ook in het Roemeense luchtruim gevlogen hebben, maar de regering in Boekarest ontkent dat.