Nils De Wilde staat met RSCA Futures voor match van de waarheid: “Op basis van ons seizoen verdienen we die plek bij eerste zes”

“We maken ons op voor de belangrijkste wedstrijd van het seizoen”, beseft de 20-jarige De Wilde. “Wat kan helpen voor ons: ook Deinze heeft een zege nodig om zijn kansen op de play-offs te vrijwaren. Makkelijk zal het sowieso niet worden, maar moeilijk gaat ook. We bereidden ons zo goed mogelijk voor. Van de heenmatch weet ik nog dat de wedstrijd op een gelijkspel eindigde en dat ik via een invalbeurt mijn eerste speelminuten kreeg.”

In Deinze blijft zaterdag één tribune op rechterlijk bevel gesloten, in de andere tribune zullen de Tigers naar de zege geschreeuwd worden. “Ik speelde nooit eerder in Deinze en weet niet wat me te wachten staat. Het thuispubliek kan mogelijk een kleine rol spelen. Nu goed, we speelden eerder al op Beerschot, RWDM en Lierse Kempenzonen, waar ook veel volk op de tribune zat. Daar waren we nooit onder de indruk en ontwikkelden we ons eigen spel.”

De Wilde beseft dat het halen van de Promotion play-offs een nieuwe stap kan zijn in het proces van de paars-witte jeugd. “We openden de competitie sterk en leken zelfs even mee te spelen voor de titel. Nadien kenden we een terugval met te veel gelijke spelen, maar uit het tweeluik Virton-Lommel puurden we nu toch een vier op zes. Nu moeten we doorgaan op dat elan. We verdienen een plaats in de top zes. Tegen Lommel was onze eerste helft ondermaats, maar nadien trokken we het laken naar ons toe en bewezen we onze capaciteiten. Niet voor het eerst klommen we in de slotfase langszij. Dat bewijst dat we conditioneel sterk staan, maar ook dat we er tot het slotsignaal blijven voor gaan.”

Afgestudeerd in juni

De Wilde zit intussen ook in zijn laatste jaar kantoor in het Sint-Guido-Instituut in Anderlecht. “Het lesrooster wordt georganiseerd in functie van het voetbal. In juni wil ik graag mijn diploma halen. Op mijn twaalfde trok ik naar Anderlecht. De eerste twee jaar verbleef ik bij een gastgezin, nadien ging ik op internaat. Frans en Engels leerde ik spelenderwijs met de maats. Zaterdag gaan we er alles aan doen om dat ticket in de play-offs te pakken.”