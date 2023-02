19-jarige vrouw met voorlopig rijbewijs rijdt politieman opzettelijk aan: “Ze raakte hem vol”

Een politieman is donderdagavond opzettelijk aangereden tijdens een controle op het Falconplein in Antwerpen. De 19-jarige bestuurster bleek enkel een voorlopig rijbewijs te hebben, maar vervoerde wel een passagier.

Een inspecteur van het Orida-fietsteam controleerde donderdagavond in burger een foutgeparkeerd voertuig op het Falconplein. “Op dat moment reed een voertuig met hoge snelheid het plein op”, zegt woordvoerder Willem Migom van de Antwerpse politie. De wagen wilde passeren, maar door de controle was er niet voldoende ruimte.

“Hoewel de inspecteur drager was van zijn politie-armband en deze ook toonde aan de bestuurder van de wagen, maakte zij en haar passagier misbaar”, zegt Migom. “Toen ze alsnog wilde doorrijden, blokkeerde de inspecteur hun doorgang met zijn fiets. Toen hij langs het voertuig wilde passeren om de bestuurster te controleren, gaf deze opnieuw gas, waarbij ze de inspecteur vol raakte.”

De politieman kwam ten val en liep daarbij lichte verwondingen op. De bestuurster werd gecontroleerd en bleek enkel een voorlopig rijbewijs te hebben. “De vrouw vervoerde wel een passagier die niet in aanmerking kwam als begeleider. Haar wagen was ook niet voorzien van een ‘L’”, aldus Migom nog. De politie maakte de nodige processen-verbaal op en zal de vrouw op een later tijdstip verhoren.