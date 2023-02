Brian Riemer ziet progressie in de Anderlecht-vestiaire: “Sfeer in de groep is helemaal anders dan toen ik toekwam”

Anderlecht heeft nog eens zeven op negen gepakt en bovendien drie wedstrijden na elkaar de nul gehouden. En dus gaat het vertrouwen in stijgende lijn. “De spelers geloven weer in elkaar en in zichzelf”, zegt Brian Riemer. De Deense coach stelt ondertussen vast dat nieuwkomer Islam Slimani goed integreert. “Op training zou je denken dat hij hier al een jaar is.”

Er was veel scepsis toen Anderlecht diep in het slot van de wintermercato een 34-jarige spits ging halen. Islam Slimani kwam over van het Franse Brest. Op zijn minst één iemand is tevreden met de komst van de Algerijn: Brian Riemer. “Hij is fit en klaar om te starten”, zegt de Deen over zijn nieuwe spits. “Maar of hij start, is nog maar de vraag. Ik heb drie opties, want Mario Stroeykens en Benito Raman doen het ook goed. Niemand van hen zal 90 minuten spelen, want we gaan onderweg wisselen om frisheid te brengen.”

Als grote, sterke targetman is Slimani alvast een profiel waar Riemer nog niet over beschikte. “Het is belangrijk voor een coach om verschillende opties te hebben”, weet de RSCA-coach. “Islam is een beest in de box en kan als geen ander op verdedigers wegen. Benito is meer een ‘fox in the box’ en is slim, Mario is technisch sterk en kan ook als tien spelen.”

Slimani komt ook om zijn ervaring door te geven en dat lijkt voorlopig goed te lukken. “Het is een topkerel die meteen zijn verantwoordelijkheid neemt”, zegt Riemer. “Hij integreert snel. Op training zou je denken dat hij hier al een jaar is. Hij wil helpen, dat voel ik. Ik heb al gezegd dat ik spelers wil die bereid zijn te vechten en te bloeden voor Anderlecht, en daar voldoet hij aan. Hij kan ons met zijn ervaring en persoonlijkheid ook helpen om de ploeg beter te maken. De kwaliteit in mijn ploeg is geweldig, maar de onervarenheid groot. Islam is niet de oplossing voor alle problemen, maar wel een element.”

© BELGA

‘Alsjeblieft, trap’

Drie weken op rij zonder tegendoelpunt doet uiteraard ook Riemer deugd. “Vanuit een stabiele basis kan je bouwen”, denkt hij. “De credits zijn voor de spelers, want de sfeer in de groep is helemaal anders in vergelijking met toen ik hier aankwam. De spelers geloven in elkaar en in zichzelf. Yari Verschaeren is een goed voorbeeld. Hij vecht voor elke bal, ook al is dat niet zijn natuurlijke spelstijl.”

Nu nog op doel trappen. “We willen dominant en attractief voetballen, en een deel daarvan is kansen creëren”, beseft Riemer. “Die zijn er nog niet, maar voor mij gaat dat in grote mate om geloof. In de opwarming rammen ze de bal geweldig binnen, maar als de wedstrijd begint, stoppen ze daar om één of andere reden mee. Ik vraag mijn spelers: alsjeblieft, trap. Geloof in jezelf.”

De aanhoudende kritiek op voorzitter Wouter Vandenhaute probeert de Deen ondertussen van zich af te laten glijden. “Mijn focus ligt op voetbal”, benadrukt hij. “Goeie coaching van mijn ploeg, daarvoor ben ik hier. In al de rest ben ik niet goed, dus dat moet je mij ook niet vragen. De kritiek raakt me wel, omdat ik veel voel voor deze club, maar ik probeer mij de vraag te stellen wat ik eraan kan veranderen. En net als voor de spelers is dat zo veel mogelijk punten rapen voor Anderlecht. Focussen op andere dingen gaat ons niet helpen.”