Hein Vanhaezebrouck blijft kampen met een tekort aan spelers bij Gent: “Vandaag namen vier trainers deel aan de training”

Vorige week veroorzaakte Vanhaezebrouck nog veel ophef door enkele rake uitspraken te doen over de Gentse sportieve leiding. Vijf dagen later toonde hij zich van zijn meest diplomatieke kant. “We hebben een constructief gesprek gehad over alle uitdagingen die deze club te wachten staan. Hopelijk kunnen we alles realiseren om volgend jaar over een goed team te beschikken. Ik ga daar verder niets meer over zeggen”, sprak Vanhaezebrouck afgemeten.

De Gentse ziekenboeg is ondertussen opnieuw wat drukker geworden, wat de taak voor de Gentse coach er allerminst makkelijker op maakt. “We zijn Lemajic kwijt met een scheur in de adductor”, zuchtte Hein Vanhaezebrouck. “Darko was net op de goede weg en bracht ons tegen Cercle opnieuw in de match, maar eigenlijk moesten we hem te vroeg brengen. Dat houdt toch altijd een risico in. Hij gooit zich ook altijd 100 procent.”

“In de gegeven omstandigheden komt dat hard aan. Dat is de wet van Murphy… Toch sta ik nog achter die beslissing om het met een kleinere kern te proberen. Ik wil geen twintig transfers doen maar juiste keuzes maken. Dit weekend zal ik wel één of twee beloften meenemen omdat we met nog enkele twijfelgevallen zitten. Als de jeugd goed heeft geluisterd, hebben ze trouwens ook wel gehoord dat het niet over hen ging. Ze kennen mij en ik ken hen. Ik ben de coach die het meeste jeugd heeft gebracht bij Gent. Oké, Boskamp zal misschien niet akkoord gaan, maar toch…”

Zaterdagmiddag moeten de Buffalo’s in het Kuipje van Westerlo hun kansen op de Champions’ play-offs gaaf houden. Geen makkelijke opdracht, beseft ook de Gentse coach. “De spelers lezen jullie kranten niet, dus ik moet ze op de hoogte houden. (lacht) Nee, ze beseffen ook wel dat dit een belangrijke match wordt, de achterstand op Club Brugge blijft drie punten. We willen graag naar boven kijken, maar er vormt zich onder ons een pelotonnetje.”

“Met een overwinning komen zij naast ons en ook Standard kan ons passeren”, rekent Vanhaezebrouck even luidop. “Deze match en die tegen Leuven zijn belangrijk om met een goede uitgangspositie naar Club Brugge toe te kunnen werken. Het is wel op verplaatsing, dus we zullen nu ook eens buitenshuis een referentiematch moeten neerzetten.”

Wie klaar is, speelt

Ondertussen is de spoeling op training weer wat dunner geworden. “Vandaag namen vier trainers deel aan de training om aan voldoende spelers te geraken bij een oefening. Milicevic en Lombaerts zijn nog maar net gestopt, zij deden dat in het verleden ook al goed. Die andere twee zijn wat ouder en deden het zelfs nog beter, want zij zaten nu wel in het winnende kamp. We maken er dan maar een spelletje van.” (lacht)

“Dat is de bedoeling evenwel niet”, erkent Vanhaezebrouck. “We willen een profclub zijn die genoeg spelers telt. Het gaat voor mij niet om leeftijd maar om kwaliteit: wie klaar is, speelt. Vanaf je zestien mag je spelen, ook als je er 39 bent. Ik kijk op dezelfde manier naar Hauge, Malick of Cuypers. Wie toont dat hij zijn plaats verdient, speelt. Het maakt niet uit wie ervaring heeft. Dat zijn de keuzes die elke coach maakt. We zouden Milicevic nog kunnen gebruiken, maar hij ziet het wellicht niet zitten.”’