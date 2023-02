India ontdekt grote hoeveelheid lithium

India heeft een significante hoeveelheid lithium ontdekt in het district Reasi, in de deelstaat Jammu en Kashmir in het uiterste noorden van het land. Het gaat om zo’n 5,9 miljoen ton aan reserves, zegt de regering. Lithium is een belangrijk bestanddeel voor herlaadbare batterijen.

De hoeveelheid van 5,9 miljoen ton is significant, want de wereldwijde reserves worden slechts op 98 miljoen ton geschat. Daarvan bevindt de grootste hoeveelheid zich in Chili (9,3 miljoen ton), gevolgd door Australië (6,2 miljoen ton). In India werden tot nu toe enkel kleine hoeveelheden lithium ontdekt, in de zuidelijke staat Karnataka.

Het zeldzame metaal is de jongste tijd veelgevraagd want het is een belangrijk onderdeel voor herlaadbare batterijen voor bijvoorbeeld smartphones, laptops of elektrische voertuigen. De ontginning van lithium gebeurt echter niet milieuvriendelijk, want er is veel water voor nodig en er komen grote hoeveelheden CO2 vrij.