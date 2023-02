Hulpverlener in Syrië getuigt: “De situatie is hier catastrofaal”

Vier dagen na de aardbeving blijven er nog steeds slachtoffers van onder het puin gehaald worden in Turkije en Syrië. De klok geldt als grote tegenstander, want elke verstreken minuut verkleint de kans dat er overlevenden worden teruggevonden. En ook na de reddingsoperatie wachten er nog zware uitdagingen. Vooral de situatie in Syrië baart zorgen. “Alleen al in Aleppo zijn momenteel zo’n 100.000 mensen dakloos”, valt te horen bij hulporganisatie Caritas Syrië.