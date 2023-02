Jannes Vansteenkiste moet met Deinze winnen van RSCA Futures om nog kans te maken op Promotion play-offs: “Het zou een mooie beloning zijn voor ons puike parcours onder de nieuwe coach”

Jannes Vansteenkiste is straks einde contract, maar in zijn overeenkomst staat wel een optie op een eventueel verlengd verblijf. “Ik heb al met de directie rond de tafel gezeten. We zien wel wat er uit de bus komt.” — © Marc Van Hecke

SK Deinze staat zaterdag voor de wedstrijd van de waarheid. Het moet zaterdagavond de punten thuishouden tegen RSCA Futures om nog kans te maken op de top zes. Volgt voor de Tigers straks het delirium of wordt het ver weg van alle aandacht strijden voor het behoud in de play-downs?

De Tigers kunnen zich op de laatste speeldag van de reguliere competitie nog plaatsen voor de Promotion play-offs. De vier ploegen die voor de resterende twee tickets in aanmerking komen, staan in twee rechtstreekse duels tegenover elkaar. Lierse Kempenzonen (33 punten en doelsaldo min 2) krijgt het bezoek van SK Lommel (32 punten en doelsaldo min 1), SK Deinze (30 punten en doelsaldo min 3) neemt het op eigen veld op tegen RSCA Futures (31 punten en doelsaldo plus 6). SK Deinze heeft zijn lot dus in eigen handen. Bij een zege met minstens drie doelpunten verschil eindigt de ploeg van coach Marc Grosjean altijd in de top zes. Dat is ook het geval bij een zege met een kleiner verschil als het duel tussen Lierse Kempenzonen en SK Lommel niet op een gelijkspel eindigt. Lierse Kempenzonen en SK Lommel kunnen het niet op een onderling akkoordje gooien. Bij een gelijkspel of nederlaag is Deinze veroordeeld tot het spelen van tien wedstrijden in de play-offs voor het behoud.

“We gaan deze wedstrijd niet anders aanvatten dan alle andere matchen”, zegt linksachter Jannes Vansteenkiste. “We moeten niet alles veranderen en de ploeg overhoopgooien. Ons eerste doel is te proberen om de drie punten thuis te houden. Tegen een ploeg met veel offensieve en individuele kwaliteiten wordt dat sowieso al geen sinecure. RSCA Futures moet ook winnen om in de top zes te eindigen. Wij hoeven niet vanaf de eerste minuut grote risico’s te nemen en zullen wel zien hoe onze wedstrijd evolueert.”

Opnieuw in de basis?

Na de 0-1-zege in Dender was de vreugde bij Deinze vorige week groot. Zonder die driepunter daar had het sowieso al einde verhaal geweest van Vansteenkiste en co. “Gaëtan Hendrickx scoorde in de slotfase de winnende treffer. De ontlading was enorm groot. Ik ga ervan uit dat ik tegen RSCA Futures aan de aftrap sta. Na de bekerwedstrijd in december tegen Zulte Waregem sukkelde ik met een enkelblessure. Daardoor kende ik tijdens de winterbreak geen ideale voorbereiding op het tweede gedeelte van de competitie. Zo begon ik na Nieuwjaar enkele matchen op de bank. Afgelopen zondag tegen Dender stond ik dan opnieuw in de basis. Ik hoop dat we ons kunnen plaatsen voor de Promotion play-offs, waarin ons tien attractieve wedstrijden wachten. We komen van ver. Een plaats in de top zes zou een mooie beloning zijn voor ons puike parcours onder de nieuwe coach.”

Vansteenkiste is straks einde contract, maar in zijn overeenkomst staat wel een optie op een eventueel verlengd verblijf. “Ik heb al met de directie rond de tafel gezeten. We zien wel wat er uit de bus komt. De focus ligt momenteel op de sportieve resultaten.”

Nog geen Ferdinan, Koné twijfelachtig

Deinze kan tegen RSCA Futurus nog geen beroep doen op de recent aangeworven Indonesische international Marselino Ferdinan. Zijn werkvergunning is nog niet in orde. Mamadou Koné is twijfelachtig.