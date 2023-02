Aanwinst Bruny Nsimba hoopt bij Beveren de volgende stap te zetten: “De tijd is rijp om door te breken”

Met Bruny Nsimba haalde SK Beveren op de slotdag van de wintermercato nog de gewenste aanvallende versterking in huis. In zijn zoektocht naar meer speelminuten ruilde de 22-jarige goedlachse aanvaller Antwerp in voor het Waasland. “Ik wil kampioen spelen met Beveren”, vertelt een ambitieuze Nsimba, die op de Freethiel een contract tot het einde van het seizoen tekende.

Beveren plukte op de valreep van de transferperiode nog Bruny Nsimba weg bij Antwerp. De papieren van de 22-jarige aanvaller waren in orde om … 23u59 en 39 seconden. Nsimba beleefde die dag een rollercoaster van emoties. “Mijn dag was nochtans rustig begonnen”, blikt hij terug. “Ik zat niet echt meer met een transfer in mijn hoofd en zat ook nog gewoon in de selectie voor de bekermatch tegen Union. Tot Beveren ’s avonds doorduwde. Toen is alles in een stroomversnelling geraakt. Beveren had deze zomer al interesse. En na de bekermatch tegen Antwerp grapte trainer Wim De Decker nog: “ Wanneer kom je naar Beveren?”

Dat moest je zelf ook snel beslissen?

“Klopt, maar het voelde goed aan. Ik moest er dus niet te lang over nadenken. Waarom niet? Als sportman moet je ambitie hebben om iets te winnen. Hier spelen we voor de titel. Ik wil kampioen spelen met Beveren.”

Vind je Beveren geen stapje terug?

“Neen, Beveren heeft de ambitie om te promoveren en ik wil vooral spelen en belangrijk zijn voor de ploeg.”

Je hebt hier getekend tot het einde van het seizoen.

“Inderdaad, maar afspraken bij een eventuele promotie zijn er niet gemaakt. Als dat het geval is, zitten we deze zomer opnieuw rond de tafel.”

Dan is dit wel het moment om je te tonen.

“Dat kan je wel zeggen. Toch leg ik mezelf niet te veel druk op. Ik wil de ploeg helpen.”

Bij Antwerp vonden ze het wel een opvallende transfer.

“Misschien hadden ze niet meer verwacht dat ik zou vertrekken omdat het allemaal maar zo laat beklonken was?”

Je begon op de Bosuil net meer speelkansen te krijgen, toch?

“Ja, al waren het vooral invalbeurten. Ik heb nood aan meer minuten om mezelf te ontwikkelen. Dat was de reden om Antwerp te verlaten.”

Met Michael Frey vertrok er bovendien ook nog eens een concurrent.

“En toch had ik niet het gevoel meteen meer speelkansen te krijgen. Vincent Janssen is natuurlijk ook een topspits en de basisploeg speelt gewoon goed. Achteraf heb ik ergens gelezen dat Van Bommel dit ook de beste optie vond voor mij. Met hem heb ik er zelf niet over gebabbeld.”

Welke betekenis heeft Antwerp voor jou?

“Antwerp zal voor altijd in mijn hart zitten. Ik heb er mijn eerste minuten gemaakt, de Beker van België gewonnen, mijn eerste profdoelpunt gemaakt en mijn eerste profcontract getekend. Dat zal altijd speciaal blijven.”

Met Dieumerci Mbokani loop je jouw grote voorbeeld hier opnieuw tegen het lijf. Fijn?

“Absoluut, ik was al fan van hem toen hij bij Anderlecht speelde. Ik heb op training al veel met mijn ogen gestolen. Ook naast het veld kunnen we het goed met elkaar vinden.”

Je bent nu 22 jaar. Wordt het tijd om door te breken?

“Ik voel dat de tijd rijp is, ja. Ik wil mezelf bewijzen. Blessures op het verkeerde moment hebben mijn carrière afgeremd. Gelukkig kon ik rekenen op de steun van familie en vrienden. En hopelijk blijf ik nu gespaard van blessures.”

Wat zijn jouw ambities hier in het Waasland?

“Kampioen spelen. Het zal spannend worden in de play-offs, maar er is hier voldoende kwaliteit aanwezig.”

Wat mogen de Beverse fans van jou verwachten?

“Ik ben een echte ploegspeler die graag een actie maakt of zijn snelheid gebruikt om voor doelpunten of assists te zorgen.”