Zij werden het gezicht van de aardbevingen: wat is het verhaal achter de iconische beelden en hoe gaat het nu met hen?

De dodentol is immens en de materiële schade niet te overzien. De gevolgen van de aardbeving in Turkije en Syrië zijn eigenlijk onbevattelijk. Niets schetst de gruwel van Turkije en Syrië beter dan de beelden uit de rampgebieden. Deze drie beelden gingen de wereld rond. Achter de foto’s schuilen verhalen van diepe tristesse, maar soms ook van hoop.

De Turkse bakker Mesut Hancer hield urenlang de hand van zijn overleden dochter vast. — © AFP

De vader die zijn dochter niet kon loslaten

Mesut Hancer staart wezenloos voor zich uit. Met zijn linkerhand houdt hij zijn dochter Irmak vast, die tijdens haar slaap bedolven werd onder het puin. Ze is niet meer te redden, maar vader Mesut kan haar niet loslaten. Urenlang blijft hij in deze positie zitten.

Het is de Turkse fotograaf Adem Altan die het beeld capteert in de Turkse stad Kahramanmaras. “Vanop zo’n 60 meter zag ik de man zitten”, doet Altan zijn verhaal. “Ik vroeg me eerst af wat hij daar zat te doen. Er waren geen reddingswerkers aanwezig, maar rondom hem zag ik alleen maar mensen die hun eigen familieleden probeerden uit te graven.”

“Plots keek hij me aan. Pas toen zag ik dat hij een hand vasthield.” Hancer wenkte de fotograaf zelf om dichterbij te komen, zegt Altan. “Neem foto’s van mijn kind”, vroeg hij. En dat deed Altan.

“Terwijl ik de foto’s aan het nemen was, voelde ik me immens verdrietig. Ik was sprakeloos en kon niet stoppen met huilen”, aldus de fotograaf. Hij bleef naar eigen zeggen drie uur bij de vader zitten, die in al die tijd amper bewoog. “De volgende dag ben ik terug naar de plek gegaan, maar heb ik hem niet meer gezien.”

Hancers dochter is ondertussen begraven. Bij de begraafplaats doet de vader zijn verhaal aan een journalist van de Duitse krant Bild: “Ik was aan het werk in de bakkerij toen de aardbeving plaatsvond. Ik heb meteen naar mijn vrouw gebeld. Ze zei eerst dat onze twee dochters, onze zoon en zijzelf allemaal oké waren.”

Maar dat bleek dus niet het geval. Zijn jongste dochter was die nacht bij haar oma gaan slapen, in een gebouw dat niet bestand bleek tegen de zware bevingen. “Ik heb nog geprobeerd haar met mijn blote handen te bevrijden, maar uiteindelijk moest ik het opgeven en haar overleveren aan het puin”, aldus de gebroken vader, die nog steeds dezelfde oranje jas draagt als op de foto. Zijn andere kinderen en zijn vrouw overleefden de ramp wel.

De gebroken vader poseert bij het graf van Irmak, nummer 380 in een lange rij. — © Hamdi Gökbulut / BILD

De dappere zus die haar broertje beschermde

De 7-jarige Mariam probeerde haar broertje Ilaaf te beschermen onder het puin. — © CNN / mohammad safa

Ook het noorden van Syrië werd zwaar getroffen door de aardbevingen. Twee dagen na de ramp gingen beelden van twee jonge kindjes de wereld rond. Het gaat om Mariam en Ilaaf, zus en broer. De twee werden haast verpletterd door brokstukken toen hun woning in Besnaya-Bseineh plotseling instortte.

Pas 36 uur na de aardbeving werden ze gevonden door reddingswerkers. Op videobeelden is te zien hoe de 7-jarige Mariam haar jongere broertje Ilaaf probeert te beschermen tegen het puin. Ze houdt haar arm boven zijn hoofd en strijkt hem door de haren. Het meisje richt zich in het filmpje tot haar redders: “Haal me hier weg! Ik zal alles voor je doen.” Net als hun ouders kunnen Mariam en Ilaaf uiteindelijk gered worden. De geslaagde reddingsoperatie zorgt voor euforie in het dorp.

Even na de bevrijding vertelt vader Mustafa Zuhir Al-Sayed aan de pers wat er gebeurd is: “We voelden de grond schudden en plots begonnen er brokstukken op ons hoofd te vallen. Twee dagen lang hebben we onder het puin geleefd terwijl we de Koran citeerden, hopend dat iemand ons zou vinden.”

“Gelukkig waren er uiteindelijk mensen die ons hoorden, waardoor we allemaal bevrijd konden worden. Dank aan God en onze redders!”

Meteen na hun bevrijding werden Mariam en Ilaaf in doeken gewikkeld en naar het ziekenhuis gebracht. Vanuit het ziekenhuis dook intussen ook een foto op van de zus en broer die samen bekomen van de gebeurtenissen.

Mariam en Ilaaf onder een deken in het ziekenhuis. — © CNN

Baby Aya werd geboren onder het puin

Een pasgeboren baby wordt, als enige van haar gezin, levend vanonder het puin gehaald. — © AP

Een ander beklijvend beeld kwam er uit het Syrische stadje Jinderis. Wonder boven wonder kon een baby, die naar alle waarschijnlijkheid onder het puin geboren werd, levend uit een ingestort gebouw bevrijd worden. Het meisje was zelfs nog verbonden met de navelstreng aan haar moeder toen ze gered werd.

Haar moeder, vader en vier broers en zussen lieten allemaal het leven in de ramp. Dat de pasgeboren baby het overleefd heeft, is dus een echt mirakel. Na de redding werd het meisje in alle haast naar het ziekenhuis gebracht. “Toen ze hier maandag aankwam, was ze er erg slecht aan toe”, vertelt pediater Hani Marouf aan BBC. “Ze stond vol builen en blauwe plekken, en ze had het heel koud. Bovendien ademde ze amper.”

Gelukkig konden de dokters haar de nodige zorgen toedienen, waardoor haar toestand intussen stabiel is. De baby kreeg ook al een naam: Aya, wat Arabisch is voor ‘mirakel’. En hoewel ze geen ouders meer heeft, zal het meisje niet alleen opgroeien. Op sociale media boden enkele duizenden mensen zich al aan om haar te adopteren.

Ook de ziekenhuisdirecteur Khalid Attiah kreeg al verschillende telefoons met adoptie-aanvragen voor Aya, maar voorlopig is dat niet aan de orde, zegt hij. “Ik sta niet toe dat iemand haar nu adopteert. Zolang haar verre familie hier niet is geweest, behandel ik haar als mijn eigen dochter.” De ziekenhuisdirecteur heeft zelf een jonge dochter en neemt Aya er voorlopig dus gewoon bij. Zijn vrouw geeft haar zelfs borstvoeding.