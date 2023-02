“Dit was poging tot doodslag”: Djess (39) krijgt twee kogels door ruit na banale discussie

Na een discussie over het betreden van privéterrein dacht Djess Camertijn (39) dat de kous af was. Tot bij het achteruitrijden met zijn bestelwagen twee kogels door zijn raam vlogen. Hij raakte niet gewond. De dader is intussen verhoord en weer vrijgelaten. Zijn wapen werd in beslag genomen.

Het zoveelste telefoontje deed Djess Camertijn (39) uit Lauwe zuchten. Buren van een stuk grond in de Handboogstraat dat van hem is, bellen hem constant op met klachten over overlast. Ook deze week. Een vrouw kwam er wandelen met haar hondje, maar vertikte het om de hondenpoep op te ruimen.

Donderdag was hij toevallig aan het werk in de buurt en zag hij de vrouw in kwestie alweer het privéterrein betreden, met haar viervoeter. “Ik zei haar dat de buren klaagden, maar ze ontkende dat het van haar hond was. Uiteindelijk vroeg ik haar om het terrein te verlaten, aangezien dat privé-eigendom is”, vertelt de zelfstandige dakwerker zijn verhaal.

Hamer

Dat viel echter niet in goede aarde bij de vriend van de vrouw, die Djess in het Frans begon uit te schelden. “Ik begon me te enerveren en nam de vrouw bij de schouder om haar van de grond te leiden. Haar vriendje gaf ik twee keer een duw met de boodschap ook weg te gaan.”

En daarmee was de kous af. Althans, dat dacht Djess. “Een halfuur later wil ik naar huis gaan en als ik de Handboogstraat wil uitrijden om in de Lauwbergstraat te komen, zie ik die jonge gast nerveus staan. Ik legde al preventief mijn hamer naast mij, maar toen bleek hij verdwenen”, vervolgt Djess.

Tot plots. “Ik hoorde twee keer ‘klak’ en mijn ruit was helemaal gebarsten. Ik zag twee gaatjes zitten in mijn zijraam. Ik reed achteruit en belde de politie. Ik zag nog hem en zijn broer staan. Ik stapte uit om verhaal te halen, waarna een nieuwe discussie ontstond. En toen kwam de politie erbij.”

Luchtdrukpistool

De inslag van één kogel is nog duidelijk te zien. “Je ziet duidelijk dat er achter mijn persoon is gemikt. Met een beetje minder geluk kon het in mijn oog geweest zijn. Voor mij is dit een poging doodslag”, zegt Djess.

De politie deed een huiszoeking bij de dader en nam een luchtdrukpistool in beslag. “De man is verhoord, maar werd vrijgelaten. De dader schoot vanuit zijn wagen. Gelukkig waren er geen gewonden”, vult hoofdcommissaris van de politiezone Grensleie Didier Vandecasteele aan.

Voor Djess is het nu hopen dat de situatie niet escaleert. “Ik ben niet bang, maar wel op mijn hoede. Als ik in de straat moet zijn, kijk ik extra uit mijn doppen.”