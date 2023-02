Een complottheorie over Anne Frank en online Jodenhaat: antisemitisme groeit in Nederland

Nederland worstelt met groeiend antisemitisme. Maandagavond is er een complottheorie over het dagboek van Anne Frank op het Anne Frank Huis geprojecteerd. En ook online heeft Jodenhaat vrij spel.

“Anne Frank uitvinder van de balpen” was maandagavond te lezen op het Anne Frank Huis. Vanuit een busje aan de overkant van de straat werd dit geprojecteerd. De beveiliging zag het snel en verstoorde de projectie. Daarna is de politie ingeschakeld en heeft het Anne Frank Huis aangifte gedaan.

LEES OOK. Godsdienst en zedenleer worden optioneel in officieel onderwijs Franstalig België

Van de projectie is een video gemaakt die gedeeld is in het Telegramkanaal The laser nazi bunker. Onder het filmpje is een antisemitisch lied te horen. Op de video is te zien dat mensen die voor het huis staan de tekst zien. Een man wijst boos naar de tekst en richting de persoon die het filmt. De daders hebben ook drones meegenomen om de buurt van het Anne Frank Huis te filmen. Wie de daders zijn, weet de politie niet.

Vals dagboek

De tekst verwijst naar een complottheorie die suggereert dat het dagboek van Anne Frank niet echt is. De Duitse politie onderzocht in 1980 welke soorten papier en schrijfwaren Anne Frank gebruikte. In het dagboek zaten losse vellen ter grootte van een post-it waarop met balpen was geschreven. Balpennen bestonden in de Tweede Wereldoorlog nog niet. Uiteindelijk bleek dat die vellen van een onderzoeker uit 1960 waren en het dagboek alleen met vulpen en rood potlood is beschreven.

De Anne Frank Stichting laat in een persbericht weten geschokt te zijn. “Wij hebben hier met afschuw kennis van genomen. Met de projectie doen de daders een aanval op de echtheid van het dagboek van Anne Frank en zaaien ze haat.” De stichting heeft aangifte bij de politie gedaan.

Stijgende trend

De Nederlandse premier Mark Rutte reageert op Twitter op het incident: “Verwerpelijk. Voor antisemitisme is in ons land geen plaats; ze kunnen en mogen dit nooit accepteren.” Tweede Kamerleden reageren ook met afschuw.

De Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding van Nederland Eddo Verdoner ziet de laatste jaren een stijgende trend in het aantal antisemitistische uitingen. Verdoner houdt voor de Nederlandse overheid ontwikkelingen rondom antisemitisme bij en geeft advies over de bestrijding hiervan.

Volgens Verdoner zijn er drie redenen dat het antisemitisme stijgt: “Een van die redenen is polarisatie. Aan de randen van extremen is antisemitisme altijd aanwezig. Bij polarisatie wordt dit toegankelijker.” Ook zouden mensen makkelijker het leed van de Holocaust vergeten, omdat de Tweede Wereldoorlog al even geleden is.

Sociale bubbels

Als laatst dragen de sociale bubbels van mensen bij aan het groeiende antisemitisme. Dat kan volgens Verdoner al gebeuren als iemand een complottheorie interessant vindt en daarop klikt. “Dan ziet diegene nog meer complottheorieën”, legt hij uit. “Uiteindelijk ziet die het dan overal en dat is een groot gevaar.”

In Nederland is nu een wetsvoorstel om ontkenning of afzwakking van de Holocaust expliciet strafbaar te maken. Maar volgens Verdoner is dat niet genoeg. “We moeten online kunnen handhaven”, zegt de coördinator. “Mensen uitten nu veel antisemitisme zonder schuilnaam of via VPN.”

LEES OOK. Heemkundige Kring in de ban van mysterie: “Waar komt Joodse grafsteen vandaan die plots voor onze deur stond?”

Daarnaast wil Verdoner op online plekken waar veel antisemitisme heerst actief het gesprek aangaan. “En dan niet alleen zeggen Je mag geen Joden haten, maar ook uitleggen waartegen ze nu echt haten.”