Roemenië ontkent dat raketten door luchtruim vlogen, waarom beweert Oekraïense generaal dan het omgekeerde?

Valeri Zaloezjni, een generaal in het Oekraïense leger, deed vrijdag een opvallende uitspraak. Volgens hem vlogen twee Russische raketten, bestemd voor Oekraïne, door het luchtruim van Moldavië en Roemenië. Het ministerie van Defensie van Moldavië bevestigde dat. Roemenië daarentegen ontkende. Zij hadden Russische raketten gedetecteerd van op een Russische schip nabij de Krim, maar die waren tot op 35 kilometer van hun landsgrenzen gebleven. “Op geen enkel moment heeft het projectiel het Roemeense luchtruim betreden”, zo liet het ministerie van Defensie weten.

Professor internationale politiek David Criekemans (Universiteit Antwerpen) ziet parallellen met de Oekraïense raket die in november in Polen terechtkwam en aan twee mensen het leven koste. Ook toen beweerde Oekraïne dat de Russen er voor iets tussen zaten, maar dat bleek achteraf niet het geval. “Het verschil is dat vorige keer president Zelenski zelf de uitspraak deed. Hij heeft later zijn kar moeten draaien. Dat was een grote verantwoordelijkheid”, zegt Criekemans. “In dit geval is het slechts een generaal. Eentje die ik zelf niet ken. Ik denk dat we de uitspraak van vrijdag ‘onvoorzichtig taalgebruik’ kunnen noemen. Die generaal zal onder druk staan en zal die uitspraak waarschijnlijk eerder in een vlaag van emotie gedaan hebben.”

Dat Moldavië, dat geen lid is van de NAVO, meegaat in de uitspraken van Oekraïne, vindt Criekemans niet onlogisch. “Eigenlijk is dat een klein Oekraïne. Stel dat Poetin erin zou slagen om de Oekraïense havenstad Odessa in te nemen, dan is Moldavië de volgende. Zij zitten in een heel precaire situatie. Ze kunnen ook niet veel meer doen dan protesteren wanneer er een raket door hun luchtruim vliegt.”

Terughoudender

De reactie van Roemenië ligt volgens Criekemans ook volledig in lijn met hoe een NAVO-land hoort te reageren. Afwachten en de procedures volgen. Gegevens verzamelen, data interpreteren en daarna via een officiële instantie reageren. “Daar zit het verschil met Oekraïne. Zij zullen zich als mogelijk NAVO-lid toch terughoudender moeten opstellen. Polen deed dat afgelopen jaar bijvoorbeeld ook.”

“Je ziet wel dat Moldavië en Roemenië waakzaam zijn. Net zoals Polen”, zegt Criekemans. Dat Roemenië nu eventueel extra luchtafweergeschut vraagt aan bijvoorbeeld de Verenigde Staten, is wel realistisch zegt de professor. Toch zal de NAVO ervoor zorgen dat ze niet te snel te krachtig reageren. “Ze zullen niet enkel steunen op de uitspraak van een Oekraïense generaal als het over NAVO-grondgebied gaat.”

(sgg)