Minstens acht doden bij aanslag op orthodoxe kerk in Ethiopië

Bij een aanslag op een orthodoxe kerk in Ethiopië vorige zaterdag zijn zeker acht mensen gedood. Dat heeft de Ethiopische Mensenrechtencommissie (EHRC) vrijdag laten weten. De orthodoxe Kerk in Ethiopië kampt met dissidente bisschoppen. De instelling heeft voor zondag opgeroepen tot massale manifestaties.

De feiten deden zich op 4 februari voor in Shashemene, in de regio Oromia. De Mensenrechtencommissie wijst met de beschuldigende vinger naar de Ethiopische veiligheidstroepen. Die zouden “buitensporig” gebruik hebben gemaakt van geweld. Acht mensen werden doodgeschoten, terwijl een onbekend aantal anderen fysiek werd toegetakeld en sommigen werden gevangengenomen.

De aanslag situeert zich in een context van spanningen binnen de Ethiopische orthodoxe Kerk. Rebellerende bisschoppen hebben vorige maand in de regio Oromia, de meest bevolkte van het land, hun eigen synode opgericht. Leden van de clerus en burgers die daartegen in willen gaan, worden geviseerd en krijgen te maken met intimidaties en fysieke bedreigingen, zegt de Mensenrechtencommissie.

De eenheid van de orthodoxe Kerk staat dus onder druk. De dissidente bisschoppen zijn geëxcommuniceerd. De regering van premier Abiy Ahmed krijgt dan weer het verwijt verklaringen af te leggen die de “illegitieme groep” erkennen.

De orthodoxe Kerk in Ethiopië heeft opgeroepen tot grootschalige manifestaties komende zondag, op enkele dagen van een top van de Afrikaanse Unie in de hoofdstad Addis Abeba. (belga)