Benzema, Mbappé of Messi: wie wordt Speler van het Jaar op The Best FIFA Football Awards?

De 35-jarige Messi zette eind vorig jaar de kroon op zijn carrière door La Albiceleste in Qatar naar een derde wereldtitel te loodsen, de eerste sinds 1986. Het was zowat de enige prijs op zijn erelijst die nog ontbrak. Ook deze award won hij al een keertje, in 2019. De voorbije twee jaar ging de onderscheiding telkens naar de Pool Robert Lewandowski.

Karim Benzema miste het WK vanwege een blessure en stopte inmiddels als Frans international. Het was vooral bij Real Madrid dat de aanvaller zich vorig jaar in de spotlights speelde. Met een karrenvracht aan doelpunten loodste hij de Koninklijke naar de Spaanse landstitel en de Champions League-eindzege, al had Real dat laatste in de finale tegen een sterker Liverpool vooral te danken aan Thibaut Courtois. Onze nationale nummer een zit dan ook bij de drie kanshebbers voor de trofee voor de Doelman van het Jaar, zo werd woensdag al aangekondigd. In de herfst van vorig jaar mocht Benzema de Gouden Bal voor het eerst in ontvangst nemen.

Kylian Mbappé was er wel bij voor Frankrijk op het WK in Qatar, maar kon ook niet verhinderen dat Argentinië in een zinderende finale in Lusail met de wereldtitel aan de haal ging. Het godenkind nam nochtans alle drie de Franse treffers voor zijn rekening, waardoor het op strafschoppen aankwam na 120 minuten en een 3-3 eindstand. Mbappé opende de strafschoppenreeks met een doelpunt, maar zag nadien twee ploegmaats missen en met 4-2 de wereldtitel naar Argentinië gaan. Met acht doelpunten - eentje meer dan Messi - verliet hij de golfstaat wel als topschutter.

© AFP

Bij de vrouwen zijn de Engelse Beth Mead (Arsenal), de Amerikaanse Alex Morgan (San Diego Wave FC) en de Spaanse Alexia Putellas (FC Barcelona) de drie genomineerden voor de trofee voor Speelster van het Jaar. Voor de Puskas Award voor het mooiste doelpunt van het jaar zijn de Braziliaan Richarlison, de Fransman Dimitri Payet en de mindervalide Pool Marcin Oleksy nog in de running.

De jury bestaat uit de trainers en aanvoerders van de nationale teams, een groep journalisten en de supporters die hun stem konden uitbrengen op FIFA.com. Op 27 februari worden de winnaars bekendgemaakt tijdens de ‘The Best FIFA Football Awards’-ceremonie in Parijs. Dan kennen we ook de opvolger van Erik Lamela, als winnaar van de Puskas Award.