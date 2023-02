KV Kortrijk wil Radovanovic aan transfer helpen: “Maar we konden hem niet naar Zulte Waregem of KV Oostende laten gaan”

Aleksandar Radovanovic (29) en KV Kortrijk: een huwelijk waar de sleur er is ingeslopen. De Servische centrale verdediger verdween onder Bernd Storck (60) volledig uit beeld en daar lijkt momenteel geen verandering in te komen. “Wij werken een mogelijke transfer van hem niet tegen. Als er clubs informeren, dan gaan we proberen een akkoord te vinden.”

Radovanovic vertoeft al bijna drie maand in de B-kern van KV Kortrijk. “Er is geen enkele kans meer dat hij opgenomen wordt in mijn selectie”, waren de woorden van Bernd Storck na een oefenwedstrijd eind december tegen Cercle Brugge. Ook CEO Matthias Leterme deelt deze mening. “Er is geen enkele kans dat hij terug bij de A-kern komt”, aldus Leterme. “Radovanovic kwam niet op tijd terug na de WK-break en dit op het moment dat Bernd startte als hoofdcoach. Wij willen enkel werken met spelers die honderd procent geëngageerd zijn voor onze club. Hij wist op voorhand wat de gevolgen zouden zijn. Zijn gedrag was onacceptabel als profvoetballer.”

“Ik heb nog nooit gesproken met de nieuwe coach”, zegt Radovanovic. “Waarom sprak hij me nog niet? Ik vind het jammer. Misschien mag hij niet met mij praten. Zijn komst was wel nodig voor de club. Hij veranderde enkele zaken die de club ten goede zullen komen.”

Geen Zulte Waregem

Afgelopen wintermercato bestond de kans dat Radovanovic KV Kortrijk verliet. Aanbiedingen genoeg, akkoorden werden er echter niet gevonden. “Ik had een goed aanbod van Zulte Waregem, maar KV Kortrijk wou niet dat ik naar zijn aartsrivaal verkaste. Maar waarom mocht Timothy Derijck vorige winter wel vertrekken naar Essevee? Als ik hier toch overbodig ben, kan ik toch beter naar ergens gaan waar ik kan spelen? Ik heb hen zelfs voorgesteld om de derby niet te spelen. Ook KV Oostende deed een aardig voorstel, maar omwille van diezelfde reden mocht ik ook niet naar hen vertrekken. Ook een bod van het Russische Khimki heb ik afgewezen. Ik keek er niet naar uit om voor vijf maanden te verhuizen naar Rusland om dan te moeten terug komen naar België. Ik respecteer absoluut de beslissingen van de club, de keuzes van de coach, maar als er aanbiedingen zijn voor een speler die de club toch niet nodig heeft en die in het B-team zit, worden afgewezen, brengt dat mijn carrière en alles wat ik mijn hele leven nog zal doen in gevaar.”

“We werken een mogelijke transfer van Radovanovic niet tegen”, vertelt CEO Leterme. “Ik vond een akkoord met Khimki, wat hij ook eerst goed vond, maar dan uiteindelijk sprong het af. Na die aanbieding kregen we nog een transfervoorstel van Zulte Waregem en KV Oostende. Gezien de situatie waarin KV Kortrijk zich nu bevindt, wou ik hem niet laten gaan naar een rechtstreekse concurrent. Voor mij is het geen saga tussen KV Kortrijk en Radovanovic. Ik lig niet wakker van deze situatie. Als er clubs informeren, gaan we dat grondig bekijken en proberen een akkoord te vinden.”

Amerikaans aanbod

Radovanovic richt zich ook nog even tot de KVK-fans. “Ik wil duidelijk zijn: ik hou van hen. Ze steunen de ploeg telkens en pushten me tot mijn limieten. Echter krijg ik nu vaak verwijten toegestuurd van hen. Dat ik bijvoorbeeld een clown ben omdat ik niet meer wil spelen voor deze club en zo verder. Ze weten niets af van de situatie waarin ik mij bevind en hoe KVK mij behandelt.”

De gewenste transfer van Radovanovic lijkt er eindelijk te komen. Het Amerikaanse Columbus Crew uit de MLS deed afgelopen week een bod op de Servische centrale verdediger van KV Kortrijk. Ook Marko Ilic (25) zal een overstap maken naar de Verenigde Staten. De doelman zal een meerderjarig contract tekenen bij Colorado Rapids.