Politie houdt klopjacht op spookrijder die pak cocaïne uit auto smeet na dolle achtervolging

Op de E314 in de omgeving van Leuven en Aarschot is een grootscheepse zoekactie aan de gang door de politie. Er wordt gezocht naar een drugsdealer die in tegengestelde richting de snelweg opreed.

De auto van de man stond geseind en werd opgemerkt door de Leuvense politie. Er startte een achtervolging om de man te vatten. De chauffeur vluchtte daarop weg, hij reed in tegengestelde richting de E314 richting Aarschot op. Na een dolle rit waarbij hij nog een pak cocaïne uit het raam zou gesmeten hebben, kwam hij tot stilstand langs de snelweg. De man kon nog voor aankomst van de agenten te voet het bos in vluchten. Er is een zoekactie aan de gang met speurhonden en ook de politiehelikopter is ter plekke.