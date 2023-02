Prinses Marie-Gabrielle van Luxemburg op 97-jarige leeftijd overleden

Prinses Marie-Gabrielle van Luxemburg, de jongere zus van voormalig groothertog Jean en de doopmeter van huidig groothertog Henri, is vrijdag overleden. Dat laat het Luxemburgse hof vrijdag weten. De prinses werd 97 jaar.

Marie-Gabrielle was de jongere zus van voormalig groothertog Jean, die in 2019 op 98-jarige leeftijd overleed. Ze werd geboren op 2 augustus 1925 in Colmar-Berg, als vierde kind en derde dochter van groothertogin Charlotte en prins Felix van Bourbon-Parma. Ze huwde met graaf Knud van Holstein-Ledreborg, met wie ze zeven dochters kreeg.

Prinses Marie-Gabrielle was de doopmeter van huidig groothertog Henri. Details over haar uitvaart worden later bekendgemaakt.