Ivann Botella lijkt basisplaats bij RWDM eindelijk te pakken te hebben: “En toch wil ik nog beslissender worden”

In het najaar van 2022 speelde hij minder dan hij had gehoopt, maar op het veld van Beerschot gaat Ivann Botella zondag voor een vierde basisplaats op rij bij RWDM. De 22-jarige Fransman timmert intussen ook stevig aan zijn statistieken: tijdens zijn lange invalbeurt tegen RSCA Futures was hij goed voor een assist, net als tegen Lierse Kempenzonen. Tegen SL 16 FC scoorde hij dan weer op prachtige wijze de 2-1. “En toch wil ik nóg beslissender worden.”

Ivann, drie basisplaatsen op rij, dat was geleden van september vorig jaar. Jij bent een tevreden man, veronderstel ik?

Ivann Botella: “Dat doet me inderdaad veel deugd. Op het einde van het kalenderjaar kreeg ik te weinig speeltijd, daar kunnen we niet omheen. Maar ik had een duidelijk doel in mijn hoofd voor 2023: weer in de basiself komen om mijn potentieel te kunnen tonen. En kijk, vanaf de winterstage in Turkije werd ik beloond voor mijn harde werk. Het werpt duidelijk zijn vruchten af in de competitie.”

Heb je dan iets veranderd aan jouw werkethiek?

“Ik denk dat de technische staf en de medespelers wel kunnen beamen dat ik iemand ben die altijd al hard gewerkt heeft. Laten we zeggen dat ik er nóg een laagje bovenop heb gedaan, zowel op als naast het veld. Dan denk ik aan voeding, slaap... Al denk ik niet dat het beeld dat de staf over mij had in die tijd is veranderd.”

Vorig seizoen heb je natuurlijk ook al hard geknokt. Toen was dat tegen je bergen blessureleed, die je slechts toelieten om alles samen uiteindelijk maar 45 minuten te spelen voor RWDM.

“Dat is nu gelukkig helemaal voorbij. Een tijdje geleden was mijn grote bezorgdheid dan ook niet een eventuele herval, maar wel een gebrek aan wedstrijdritme. Mijn volgende doelstelling is nu een wedstrijd volledig te kunnen uitspelen (dat gebeurde dit seizoen slechts eenmaal, op de derde speeldag tegen Club NXT, red.). Ik ben alleszins al tevreden met wat ik al heb kunnen tonen tijdens de speeltijd die ik heb gekregen. Vooral omdat we tijdens die periode ook goede resultaten hebben geboekt op collectief vlak.”

Als we de rekenmachine erbij nemen, zien we dat je tijdens de achttien op achttien eerder dit seizoen alles opgeteld maar aan iets meer dan een halve wedstrijd kwam. Bij de vijftien op vijftien nu zit je aan vier basisplaatsen op rij. Met dank aan je goede statistieken van de laatste weken.

“En toch zou in de toekomst nóg beslissender willen worden. Ik was telkens nog maar goed voor één goal of één assist in een wedstrijd. Met wat meer toewijding en reflectie zou ik dat aantal nog de hoogte kunnen injagen. Dat zou het team alleen maar ten goede komen.”

Het helpt misschien ook dat je je juiste positie hebt gevonden op het veld.

“Mijn huidige positie in het systeem van de trainer, daar kan ik me inderdaad wel in vinden. Ik speelde in het verleden graag als wingback, maar dan kon ik minder in de diepte opduiken en kansen creëren. Als pocketspeler heb ik wat meer vrijheid, en dat is goed voor een speler als ik die graag tussen de lijnen speelt.”

Wat mag ik je wensen voor de laatste wedstrijd in de reguliere competitie? Een goal, een assist, een volledige wedstrijd én een zege?

“Alle gekheid op een stokje: het wordt zondag een heel belangrijke wedstrijd. Als we Beerschot op acht punten kunnen zetten voor de start van de play-offs, wordt het al bijna een strijd tussen ons en Beveren voor de titel. De groep is er alleszins klaar voor, er is geen enkele reden waarom het dit weekend niet zou kunnen lukken voor ons.”