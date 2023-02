Dochter van slachtoffer Eve Poppe dwingt seriedoder Stephaan Du Lion tot nieuwe bekentenissen: “Wat is er met mijn mama gebeurd?! Ik wil nu een antwoord!”

Een kwetsbare vrouw met een teddybeer op de schoot. Zij is geslaagd in wat geen enkele rechercheur, topadvocaat of zelfs een ervaren assisenvoorzitter tot nu toe voor mekaar kreeg: seriedoder Stephaan Du Lion (58) doen kraken. Met een emotionele speech dwong de dochter van Eve Poppe hem op de knieën. “Wat ik nu zeg, heb ik nog nooit verteld”, sprak de ruitenwasser. “Ik heb je moeder in de val gelokt. Ja, ik heb haar gewurgd”.