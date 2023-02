Treinbegeleider krijgt klappen in station, uitgerekend op dag dat NMBS campagne tegen agressie lanceert

Een treinbegeleider is donderdagavond het slachtoffer geworden van geweld. Dat gebeurde in het station van Lier. Het slachtoffer moest klappen incasseren en werd voor verzorging naar het ziekenhuis gebracht. De NMBS dringt aan op nultolerantie en vraagt effectieve vervolging voor daders van soortgelijke feiten.

Uitgerekend op de dag dat de NMBS een nieuwe campagne lanceerde tegen agressie op het trein- en stationspersoneel ging een agressieveling een treinbegeleider te lijf op een trein in het station van Lier. “Het incident gebeurde omstreeks half zeven op de trein van Brussel naar Mol”, bevestigt Bart Crols van de NMBS het nieuws. “De treinbegeleider is voor verzorging naar het ziekenhuis overgebracht en herstelt momenteel thuis.”

Naar verluidt was de treinreiziger te laat voor zijn trein, maar kreeg hij toch de kans om nog op te stappen. Daar zou hij dan een slag hebben uitgedeeld aan de treinbegeleider. Door die klap zou het slachtoffer op het perron zijn terechtgekomen. “Wij veroordelen met klem alle vormen van agressie, vragen nultolerantie en willen effectieve vervolging voor de daders”, aldus nog Crols.

In 2022 kreeg de NMBS 1.900 gevallen van agressie binnen. Dat zijn gemiddeld vijf meldingen per dag. In januari van dit jaar was er bovendien al sprake van 50 procent meer agressiegevallen dan in januari van vorig jaar.

De campagne die de NMBS donderdag lanceerde roept mensen op om meer respect te hebben voor het spoorwegpersoneel. Met affiches en digitale borden in de stations wil men de reizigers sensibiliseren. tdk, kba